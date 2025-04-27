Президент РФ Владимир Путин позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся подразделений, освободивших Курскую область, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС. Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру о завершении операции по освобождению российского региона от ВСУ.
Путин поздравил их с победой и поблагодарил за геройскую работу, — сказал официальный представитель Кремля.
Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морской пехоты с позывным «Гроза» поблагодарил Владимира Путина за поздравление. Он отметил, что бойцы всегда чувствуют и видят поддержку российского лидера, а также пообещал в дальнейшем выполнять поставленные задачи.
Заверяем, что также с полной отдачей, патриотизмом будет выполнять все поставленные задачи. И они гарантированно будут выполнены, — добавил военнослужащий.
Тем временем депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что освобождение Курской области от ВСУ станет первым шагом на пути к прекращению огня на Украине. По его мнению, Токио должен продемонстрировать свою позицию по миру и поддержать усилия президента США Дональда Трампа.