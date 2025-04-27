В Японии прокомментировали освобождение Курской области от ВСУ Депутат Судзуки назвал освобождение Курской области шагом к прекращению огня

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Курская область

Освобождение Курской области от ВСУ станет первым шагом на пути к прекращению огня на Украине, заявил депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки на своей странице в соцсети X. По его мнению, Токио должен продемонстрировать свою позицию по миру и поддержать усилия президента США Дональда Трампа.

Тот факт, что Россия вернула контроль над Курской областью, станет значительным событием на пути к прекращению огня. <...> Если информация о том, в каких странах Украина держит полученную ей помощь, станет публичной, то это [тоже] будет иметь значительное влияние, — подчеркнул он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся подразделений, освободивших Курскую область. Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому лидеру о завершении операции по освобождению российского региона от ВСУ.

Как считает военный корреспондент Евгений Поддубный, Россия вела битву в Курской области не только против Вооруженных сил Украины, но и против всего блока глобалистов, которые поддерживают Киев и хотят поражения Москвы. По его словам, ВС РФ действовали решительно и победили врага умением и военной хитростью.