«Против глобалистов»: Поддубный о боях ВС России за Курскую область Поддубный заявил, что в Курской области Россия боролась против всех глобалистов

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Евгений Поддубный

Россия вела битву в Курской области не только против Вооруженных сил Украины, но и против всего блока глобалистов, которые поддерживают Киев и хотят поражения Москвы, заявил Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, которые приводит РИА Новости, ВС РФ действовали решительно и победили врага умением и военной хитростью.

Он подчеркнул, что на стороне ВСУ были «вся мощь разведывательного сообщества западного мира». Военкор считает, что страны НАТО принимали косвенное участие на стороне Украины.

То есть это была битва не только против Украины, это была битва против, если хотите, всех глобалистов, которые сейчас до сих пор хотят нанести военное поражение России и разрушить нашу страну, — отметил он.

Ранее Поддубный заявил, что самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области. По его словам, противник практически уничтожен. Потерянную ВСУ технику восполняют, но запасы Запада не безграничны, подчеркнул военкор. Он добавил, что провал войск противника на территории России был неизбежен.

26 апреля российская армия освободила последний населенный пункт в Курской области — село Горналь. Таким образом, операция по освобождению региона от ВСУ полностью завершена, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.