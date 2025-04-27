Лавров сформулировал позицию России по передаче контроля над ЗАЭС Лавров: РФ способна объяснить США невозможность изменения подконтрольности ЗАЭС

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Москва не получала от Вашингтона официальных предложений о передаче контроля над Запорожской атомной электростанцией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS. Он отметил, что в случае поступления таких инициатив российская сторона четко обозначит свою позицию о невозможности изменения статуса объекта.

Лавров объяснил, что управление ЗАЭС осуществляется российской госкорпорацией «Росатом». Кроме того, он указал, что на станции постоянно присутствуют инспекторы МАГАТЭ. По оценкам дипломата, станция отвечает необходимым требованиям безопасности, если не считать постоянные попытки ВСУ атаковать объект.

Если и получим [предложение о передаче контроля над ЗАЭС], то объясним, что управление Запорожской АЭС находится в ведении российской государственной корпорации «Росатом» под наблюдением персонала МАГАТЭ, — отметил Лавров.

Глава МИД РФ также заявил, что Москва не получала от Вашингтона официальных предложений по отмене санкций. Однако Белый дом демонстрирует заинтересованность в совместных экономических проектах, отметил дипломат.

В ходе интервью Лавров добавил, что у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть возможность самостоятельно определить дату и место встречи. Он назвал обоих лидеров хозяевами своего графика.