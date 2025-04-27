Лавров высказался о возможных сроках встречи Путина и Трампа Лавров назвал Путина и Трампа хозяевами своей судьбы и графика

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

У президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть возможность самостоятельно определить дату и место встречи, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос. В интервью американской телекомпании CBS он назвал лидеров хозяевами своего графика.

Президенты — сами хозяева своей судьбы и своего графика. Я слышал, как президент США Трамп сказал, что у него запланирована какая-то поездка в середине мая и он предложит даты после этого. Мне больше нечего добавить, — сказал он.

Тем временем депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что возможная встреча Путина и Трампа способна сыграть ключевую роль в урегулировании ряда международных конфликтов. По его мнению, прямой диалог между Путиным и Трампом может снять напряжение в ряде геополитических вопросов.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что российская и американская стороны ведут диалог о новом телефонном разговоре между президентами РФ и США. При этом он уточнил, что никаких договоренностей пока нет.

Тем временем Трамп заявил о планах провести встречу с Путиным в мае. В то же время глава Белого дома уточнил, что переговоры с российским коллегой, вероятнее всего, состоятся после его визита в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.