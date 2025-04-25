В Госдуме раскрыли, какую роль сыграет личная встреча Путина и Трампа Водолацкий: встреча Путина и Трампа поможет урегулировать конфликт на Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп

Возможная встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа способна сыграть ключевую роль в урегулировании ряда международных конфликтов, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий во время беседы с корреспондентом NEWS.ru. По его мнению, прямой диалог между Путиным и Трампом может снять напряжение в ряде геополитических вопросов.

Встреча президентов России и Америки поставит точку во многих геополитических вопросах, — отметил Водолацкий.

При этом депутат считает, что диалог с Украиной затруднен в силу внешнего влияния на Киев. По его словам, все предложения российской стороны, даже конструктивные, будут блокироваться западными союзниками. И как раз таки в этой связи особую значимость приобретает формат российско-американских переговоров.

Вести прямые переговоры России и Украины тоже важно, только непонятно, кто будет вести эти переговоры со стороны Украины, потому что Зеленский и его команда — они жестко ангажированы. Англосаксами будут максимально торпедироваться все здравые предложения российской стороны, поэтому будем ждать дальнейших продолжений российско-американских переговоров, — заключил Водолацкий.

Ранее Трамп заявил о планах провести встречу с Путиным в мае. В то же время глава Белого дома уточнил, что переговоры с российским коллегой, вероятнее всего, состоятся после его визита в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.