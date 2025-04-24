«Я встречусь с ним»: Трамп хочет провести переговоры с Путиным в мае Трамп допустил, что диалог с Путиным пройдет после поездки в Саудовскую Аравию

Фото: White House/Flickr.com/Global Look Press

Владимир Путин и Дональд Трамп

Глава Белого дома Дональд Трамп хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным в мае этого года, заявил сам республиканец в рамках брифинга. По его словам, вряд ли эти переговоры пройдут во время его поездки в Саудовскую Аравию.

Я встречусь. Возможно в Саудовской Аравии, но, скорее всего, нет. Думаю, мы встретимся с ними вскоре после этого, — указал Трамп.

Поездка американского президента в Саудовскую Аравию планируется с 13 по 16 мая. Во время «путешествия» по Ближнему Востоку Трамп также посетит Катар и ОАЭ. После этого он планирует вернуться в США.

Ранее сообщалось, что Россия продолжит специальную военную операцию до тех пор, пока не будут выполнены все необходимые цели, о чем дал понять Владимир Путин во время «многочасовых бесед» с Дональдом Трампом и спецпосланником США Стивом Уиткоффом. Также Запад получил сигнал, что Москва не допустит расширения НАТО.

До этого стало известно, что американский специальный посланник уже вылетел в Россию. Его встреча с Путиным, предположительно, пройдет 25 апреля. Основной темой переговоров станет вопрос украинского кризиса. Данные пока остаются неподтвержденными.