В США рассказали о важном сигнале Путина Трампу и Уиткоффу NYT: Путин дал понять США о намерении продолжить СВО до достижения всех целей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Россия продолжит СВО до тех пор, пока не будут выполнены все необходимые цели, о чем дал понять президент РФ Владимир Путин во время «многочасовых бесед» с американским лидером Дональдом Трампом и спецпосланником США Стивом Уиткоффом, пишет The New York Times. Также Запад получил сигнал, что Москва не допустит расширение НАТО.

«Близкий к Кремлю аналитик», на которого ссылается издание, отметил, что российский лидер намерен диверсифицировать переговорный портфель в рамках диалога с США для обсуждения вопросов, затрагивающих энергетику, космическую сферу, а также Арктику. Эти темы важны для дальнейшего сближения Москвы и Вашингтона в случае, если переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса окончится провалом, считает эксперт.

Ранее журналисты NYT обратили внимание на объявленное российским президентом пасхальное перемирие, назвав такой шаг Москвы демонстрацией готовности руководства РФ к возобновлению мирных переговоров по Украине. По мнению авторов материала, это решение Кремля является сигналом в адрес американской администрации.

Также в CNN сообщили о планах Белого дома по организации еще одной встречи спецпосланника США Стива Уиткоффа и представителей российского руководства. Предположительно, американская сторона намерена попытаться добиться поддержки мирного плана Вашингтона Москвой.