Названа предположительная дата встречи Путина и Уиткоффа Axios: переговоры Путина и Уиткоффа могут пройти 25 апреля

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Стив Уиткофф

Встреча президента России Владимира Путина и специального посланника главы Белого дома Стива Уиткоффа может пройти 25 апреля, сообщает портал Axios со ссылкой на американского чиновника. По его данным, основной темой переговоров станет вопрос украинского кризиса.

Пока эти сведения остаются неподтвержденными. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнял, что в Кремле проинформируют о переговорах, если они произойдут.

До этого сообщалось, что самолет Gulfstream G650 со спецпредставителем на борту вылетел в сторону России из Парижа. Согласно данным сервиса Flightradar, воздушное судно уже пролетело всю Европу.

Предположительно, Путин и Уиткофф встретятся в третий раз. Политолог, председатель правления Общероссийской организации «Офицеры России» Роман Шкурлатов считает, что эти переговоры будут отличаться от предыдущих. Общение может приблизить российскую и американскую стороны к итоговому результату в урегулировании украинского конфликта.

В последний раз переговорщики встречались 11 апреля на территории Санкт-Петербурга. Диалог длился более четырех часов и касался киевского вопроса, а также тем политического и экономического характера.