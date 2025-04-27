Лавров указал на противоречие в политике США Лавров: США не предлагали снять с России санкции, но хотят бизнес-сотрудничества

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лавров

Москва не получала от Вашингтона официальных предложений по отмене санкций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS. Однако Белый дом, по его словам, демонстрирует заинтересованность в совместных экономических проектах.

Нет. Что мы можем предложить в ситуации, когда <…> США ясно дали нам понять, что они заинтересованы в совместном ведении бизнеса, — сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

Лавров в ходе интервью также заявил, что у президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть возможность самостоятельно определить дату и место встречи. Он назвал обоих лидеров хозяевами своего графика.

Ранее Трамп заявил о возможности ввести против России банковские санкции. По словам главы Белого дома, у него возникает ощущение, что российский лидер Владимир Путин якобы не хочет завершать украинский конфликт.

До этого глава Белого дома отметил, что пока не готов отвечать на вопрос об ужесточении санкций против России. Он пояснил, что к этому вопросу стоит вернуться позже. Глава государства также уточнил, что для начала надо понять, можно ли заключить с Москвой сделку по Украине.

12 апреля Трамп подписал указ, который продлевает на один год пакет санкций против России. Документ был введен еще бывшим президентом страны Джо Байденом в 2021 году. Депутат Госдумы Алексей Чепа выразил мнение, что такое решение американского лидера не несет в себе ничего нового.