Военкор рассказал, за кого сражаются французские добровольцы Военкор Рогаткин: французские добровольцы воюют на стороне России в зоне СВО

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В зону специальной военной операции прибыли французские добровольцы, чтобы воевать на стороне России, сообщил военный корреспондент Александр Рогаткин в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, отряд с названием «Нормандия-Неман» действует под знаменем с леопардами и белой молнией.

Отряд французских добровольцев с легендарным названием «Нормандия-Неман» воюет под знаменитым красным флагом с леопардами и белой молнией, — рассказал журналист в своем репортаже.

Руководит отрядом Сергей Мюнье, который вырос в Луганске, а затем долгое время жил во Франции и служил в армии. В 2014 году он вернулся, чтобы поддержать Донбасс, и теперь получил российское гражданство.

Один из добровольцев, представившийся как Готье, рассказал, что в России осваивает работу с дронами и отметил отличия в подготовке по сравнению с западными армиями. Командир отряда подчеркнул, что в этих подразделениях сражаются идейные люди, для которых важны мотивы, а не деньги.

Ранее первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, как Северная Корея поддержала Россию в освобождении Курской области. По его словам, КНДР выполнила условия договора о взаимопомощи, активно участвуя в боевых операциях: их подвиг должен стать сигналом против неонацизма. Также Водолацкий отметил мужество российских бойцов и добровольцев, включая бригаду «Ветераны» и 11-ю гвардейскую десантную бригаду.