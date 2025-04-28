Стало известно о жертвах атаки дронов ВСУ на Брянскую область Богомаз: мирный житель погиб при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области

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Мирный житель погиб в результате массированной атаки беспилотниками, совершенной Вооруженными силами Украины по Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомазов. Еще одна женщина получила ранения и была оперативно доставлена в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Власти выразили соболезнования родным погибшего и сообщили, что пострадавшей будет оказана вся необходимая поддержка. Кроме того, пострадавшие семьи получат материальную помощь. Ситуация в городе остается под контролем экстренных служб.

Ранее 27 апреля в Министерстве обороны России рассказали, что два беспилотника ВСУ атаковали Республику Крым. БПЛА сбили в период с 08:20 до 08:45 мск. Еще пять беспилотников ВСУ атаковали ночью Брянскую область. Все БПЛА сбили в период с 23:00 до 04:00 мск. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

Кроме того, руководитель Валуйского округа Белгородской области Алексей Дыбов заявил, что после атаки ВСУ на территории «Нового Иерусалима» осталась лишь часовня Божией Матери. Остальное было уничтожено пламенем, уточнил он. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали. По его словам, во время атаки в храмовом комплексе никто не находился, пострадавших в результате нападения нет.