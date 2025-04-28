Ситуация в Белгородской области ночью 28 апреля: прилеты, раненые мирные

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ВС Украины

Российские военные корреспонденты и эксперты продолжают следить за развитием событий в Белгородской области, куда пытаются прорваться силы украинской армии. Какие новости о ситуации в регионе известны ночью 28 апреля 2025 года?

Какова ситуация в Белгородской области ночью 28 апреля

Мирный житель получил ранение в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавшему оказана вся необходимая помощь, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно.

«В селе Новая Таволжанка в результате атаки беспилотника ранен мирный житель. Дрон атаковал „Газель“, принадлежащую сельхозпредприятию. Ранен водитель. Мужчину с ушибом живота бригада скорой [помощи] доставила в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — написал Гладков.

Кроме того, он заявил, что украинские войска с помощью 149 боеприпасов и 67 беспилотников атаковали восемь районов Белгородской области за сутки. На территории Валуйского округа огнем уничтожен частный дом, три надворные постройки, два автомобиля и объект торговли, указал глава региона.

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«В Краснояружском районе по поселкам Красная Яруга и Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Илек-Пеньковка, Поповка и Староселье выпущено 100 боеприпасов в ходе 14 обстрелов и совершены атаки 26 беспилотников. В селе Илек-Пеньковка в результате атак беспилотников повреждены частное домовладение, грузовой автомобиль, административное здание и бытовое помещение на территории производственного предприятия. В поселке Красная Яруга вследствие детонации беспилотника повреждены частный дом и грузовой автомобиль», — сказано в сообщении.

Какая обстановка была в Белгородской области накануне

Подразделения Северной группировки войск зачистили Поповку Краснояружского района Белгородской области, уничтожив остатки ВСУ в населенном пункте, разрозненные группы украинских военных остаются в приграничных лесополосах — бойцы ВС РФ завершают поиск и ликвидацию личного состава Вооруженных сил Украины, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Сегодня, [27 апреля], наши штурмовые группы победоносно завершили боевые действия за Поповку, на подступах к которой еще в марте врага встретили пограничники ФСБ России. На протяжении месяца противник пытался просочиться в населенный пункт через лесные массивы. Боевые действия шли днем и ночью: наши штурмовики выбивали противника из населенного пункта под огнем артиллерии, кассетных боеприпасов, тяжелых коптеров и роя FPV-дронов противника», — пишут авторы.

Последнюю попытку прорваться в Поповку ВСУ предприняли ранним утром 27 апреля; при помощи FPV-дронов российские военные уничтожили украинскую штурмовую группу в лесном массиве, пересечения государственной границы не допущено, отметил канал.

«Также противник пытался просочиться на нашу территорию через лесные массивы — вээсушники уничтожены огнем артиллерии на украинской территории. <...> На данном направлении за прошедшие сутки „северянами“ уничтожены шесть единиц вражеской техники», — пишет источник.

При этом ВС РФ устроили украинским войскам огненный шторм. По данным канала, российская разведка вскрывает скопления личного состава и техники ВСУ в Сумской области, после чего по целям наносятся удары тяжелыми огнеметными системами, авиацией, ракетами и артиллерией.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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