Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 апреля

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ВС Украины

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 27 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 27 апреля

ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.

«Четыре населенных пункта атакованы дронами ВСУ. Предварительно, пострадавших нет. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара дрона повреждена кровля частного домовладения. В селе Муром беспилотник атаковал частный дом — выбиты окна, повреждены кровля и входная группа. Село Отрадное Белгородского района подверглось атаке двух FPV-дронов, вследствие чего посечены осколками два легковых автомобиля», — сказано в заявлении.

Мирный житель пострадал в результате обстрела Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Мужчина 1960 года рождения был ранен при детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Макеевки.

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«В Кировском районе Макеевки вследствие детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1960 г. р., ему оказана необходимая медицинская помощь. Поврежден объект гражданской инфраструктуры (ЛЭП) в Никитовском районе Горловки. Со стороны ВФУ совершено около 10 вооруженных атак. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм», — написал Пушилин.

Город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар в Запорожской области оказался под артиллерийским обстрелом, написал в Telegram-канале глава городской администрации Максим Пухов. По его словам, информация о возможных пострадавших уточняется. При атаке были повреждены окна в нескольких домах, а также один автомобиль.

«Энергодар подвергается артобстрелу. На данный момент информации о пострадавших не поступало. В центре города поврежден автомобиль и окна в нескольких домах», — говорится в сообщении.

Как уточнил Пухов, в Энергодаре по-прежнему сохраняется угроза артиллерийского обстрела. Он призвал горожан оставаться в безопасных местах и не выходить на улицу.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена на территории Ивановской области, сообщила пресс-служба правительства региона. На данный момент о возможных происшествиях ничего не говорилось.

«В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку», — указано в сообщении.

Ночью 26 апреля российские средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Тип дронов и их количество он не указал.

«Силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Миллеровском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал глава области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон ударил по инфраструктурному объекту связи. Он добавил, что службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ.

Также, по словам главы региона, в селе Мощеном в результате атаки беспилотника поврежден легковой автомобиль. В селе Санково FPV-дроном атаковано частное домовладение — выбиты окна, также повреждены хозпостройки, легковой автомобиль и газовая труба.

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