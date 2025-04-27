Черная метка Трампа, Запад в тупике, слабое место ВСУ: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп не стал продолжать диалог с украинским лидером Владимиром Зеленским после похорон папы римского Франциска в Ватикане, глава РФ Владимир Путин поставил в тупик Лондон и Вашингтон, украинские источники сообщили о применении российской армией новой тактики, которая вскрыла слабые места ВСУ, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему Трамп слил Зеленского

Инсайдеры сообщают, что Зеленский вновь разозлил Трампа и руководство Ватикана: в разгар похорон папы римского Франциска он «преследовал» американского лидера, чтобы вызвать на разговор.

«В итоге ему удалось перехватить американского президента в коридоре, где сотрудниками Ватикана была на скорую руку сооружена „переговорная“. Там между ними произошел краткий и крайне напряженный обмен репликами. Трамп, как утверждает источник, был явно недоволен попыткой использовать столь скорбный день в личных целях и быстро завершил разговор», — утверждают источники Telegram-канала INSIDER-T.

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Продолжения разговора, на которое надеялся Зеленский, не случилось — Трамп немедленно сел в самолет и покинул Рим, обратили внимание инсайдеры. По их словам, «утешать» украинского президента остался французский президент Эммануэль Макрон.

Инсайдеры отмечают, что украинский лидер так настойчиво преследует американского коллегу, поскольку пытается обменять ресурсы страны на собственную жизнь. Однако, пишет Telegram-канал INSIDER BLACK, Трамп отказался давать гарантии безопасности Зеленскому, исходя из своей принципиальной позиции. По сути, утверждают источники, Дональд Трамп выдал Зеленскому черную метку, хотя он «умолял о пощаде». Кроме того, указали аналитики, Трамп считает Зеленского виновным в своем поражении на выборах 2020 года.

Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press Дональд Трамп, Владимир Зеленский

«Трамп считает, что война якобы началась исключительно потому, что Зеленский помог [экс-президенту США Джо] Байдену скрыть информацию о коррупции его сына. Тем самым, по мнению Трампа, Зеленский дал Байдену возможность победить на выборах в 2020 году, а это, в свою очередь, и привело к войне. Именно поэтому Трамп постоянно повторяет, что при нем этой войны бы не было — он видит ее корни исключительно в действиях Зеленского», — передает инсайдер.

При этом гарантии безопасности для Зеленского — вопрос жизни и смерти, пишут источники. По их словам, именно поэтому он будет до последнего настаивать на продолжении боевых действий и, если потребуется, снизит мобилизационный возраст до 18 лет.

Вместе с тем, по данным инсайдеров, в Киеве уже давно зреет заговор — группа военных и спецслужбистов, которые называют себя «настоящими патриотами Украины», готовят ликвидацию Зеленского и его окружения.

«В узком кругу силовиков царит паника и гнев. Они видят, что фронт трещит, ресурсы заканчиваются, а Запад разворачивается спиной. Многие считают, что именно безумная политика Зеленского, его жадность и страх потерять власть привели Украину к краю пропасти. Им стало ясно: если Зеленский останется у власти, Украина будет окончательно разрушена, а народ брошен на произвол судьбы», — писал INSIDER-T.

По данным канала, украинские военные заключили сделку с администрацией Трампа. Так, в ближайшие недели не исключаются резонансные события — массовые протесты, попытки обвинить Зеленского в коррупции или предательстве, возможны и более радикальные меры. По утверждению инсайдеров, в понедельник, 28 апреля, Трамп намерен ввести «максимальные санкции» против 200 членов украинского руководства, в том числе лично против Зеленского.

Как Путин поставил Лондон и Вашингтон в тупик

Агентство Reuters сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф привез 17 апреля в Париж соглашение, которое содержит ряд пунктов, касающихся прекращения огня, переговоров, гарантий безопасности для Украины, распределения территорий и экономических вопросов.

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press Стивен Уиткофф

В первую очередь предлагается установить постоянное прекращение огня, при этом стороны конфликта немедленно начинают техническую имплементацию переговоров.

По части гарантий безопасности для Украины говорится, что гарантами выступят европейские государства, а также другие желающие страны за пределами Европы. При этом Киев не будет пытаться присоединиться к НАТО, однако может стремиться к вступлению в Евросоюз.

По вопросу территорий: США де-юре признают Крым российским, де-факто — контроль РФ над ЛНР, частями Запорожской, Херсонской областей и ДНР. Украина получает Харьковскую область, Кинбурнскую косу, Запорожскую АЭС, передавая контроль над ней Штатам, а электричество распределяется обеим сторонам. Также Киев получает контроль над Каховской ГЭС и беспрепятственный проход по Днепру.

В области экономики соглашение предполагает экономическое сотрудничество Киева и Вашингтона, согласно ресурсной сделке. Также Украина будет полностью реконструирована и получит полную финансовую компенсацию. В то же время санкции, наложенные на РФ в 2014 году, будут полностью сняты, Москва и США наладят сотрудничество в энергетическом и других производственных секторах.

Позднее Reuters представило подробности, как Украина и Евросоюз отреагировали на американское предложение.

Так, по данным агентства, Украина недовольна тем, что США признают Крым и другие территории, о которых идет речь в соглашении, российскими. Передача Запорожской АЭС под контроль американцев также рассматривается с отрицательной стороны, равно как и факт добычи энергии Россией. Помимо этого, Украина хочет оставить за собой право вступить в НАТО.

Вместе с тем ЕС и Украина выступают против полной отмены антироссийских санкций. Киев требует гарантий безопасности от США и хочет добиться полного и непоколебимого обязательства по постоянному прекращения огня в воздухе, на суше и на море. Следить за соблюдением режима тишины должен также Вашингтон.

Источники утверждают, что озвученное Reuters мирное соглашение не соответствуют действительности. По данным информаторов, этот вариант — один из старых черновиков проекта, который предлагали США на ранних этапах, однако он был отвергнут российской стороной. Впоследствии президент РФ Владимир Путин поставил в тупик Лондон и Вашингтон, выдвинув определенные требования.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Более того, инсайдеры представили, как утверждается, решающий план финала СВО, актуальный на сегодняшний день.

«Финальный вариант, обсуждаемый на текущем этапе, выглядит совершенно иначе: Запорожская АЭС не переходит под контроль США и Украины — она остается под российским управлением; Каховская ГЭС также сохраняется за Россией; Россия не признает обязательств по выплате каких-либо репараций или финансированию восстановления Украины — эти расходы должны нести западные союзники Киева; Украина обязуется в течение 20 лет полностью покинуть территории Запорожской и Херсонской областей, в том числе Кинбурнскую косу; статус Крыма и Донбасса даже не подлежит обсуждению — они считаются интегрированной частью РФ; западные санкции 2014 года должны быть сняты без дополнительных условий; Украина остается вне НАТО, а ее интеграция в ЕС откладывается минимум на 10 лет; США и РФ обсуждают энергетическое сотрудничество, но на условиях Москвы, а не Вашингтона», — пишет Telegram-канал INSIDER BLACK.

Данный вариант сейчас активно продавливает российская делегация, утверждает источник. Западная сторона, в свою очередь, демонстрирует признаки готовности к «более реалистичному подходу».

Раскрыты слабые места ВСУ

Украинский Telegram-канал «Легитимный» сообщил, что ВС РФ начали планомерное уничтожение украинской промышленности, обеспечивающей работу ВПК противника.

«Наш источник сообщает, что россияне выносят все промышленные и производственные линии ВСУ. С таким темпом к середине 2026 года на Украине будет уничтожено все, а если темп усилится, а эффективность системы ПВО ВСУ останется на прежнем уровне, то полное промышленное уничтожение Украины произойдет намного раньше, к концу 2025 года», — пишет источник.

В свою очередь, издание Financial Times со ссылкой на украинский Минфин пишет, что Киеву не удалось договориться с инвесторами о реструктуризации долга в размере $2,6 млрд, и теперь придется решить вопрос о возможном объявлении дефолта в мае по выплате почти $600 млн по ценным бумагам, привязанным к ВВП.

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press ВС РФ в зоне СВО

Вместе с тем «РБК Украина» со ссылкой на заявление украинского правительства на Лондонской бирже пишет, что Киев отказался «делать какие-либо дальнейшие предложения» держателям так называемых ВВП-варрантов. С учетом жестких заявлений США по кредитованию Украины и требований возврата заемных средств остается неясным, как Киев будет выбираться из дефолтной ямы, отметили журналисты. Они добавили, что Вашингтон не просто так давит на Киев по заключению договора о редкоземельных металлах, а Европа, несмотря на милитаристскую браваду, давала понять, что не планирует брать Украину «на поруки».

Эксперты указывают, что, судя по логике ударов по украинской военной промышленности, можно предположить: в СВО наступает новый этап. Так, объяснили аналитики, если ранее по мощностям наносились точечные удары с целью ослабить противника по конкретной номенклатуре вооружений, то теперь речь идет о решительном уничтожении экономики, напрямую связанной с ВПК. В таком контексте остановка ударов по энергетической инфраструктуре не кажется фатальной — этой электроэнергией будет нечего обеспечить, считают эксперты. Также, по их информации, в офисе президента Украины уже «бьют тревогу», понимая, что министр обороны РФ Андрей Белоусов и Генштаб действительно нашли слабое место в обороне ВСУ.

Тем временем координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прилетах в Киеве, Павлограде, Славгороде, Харькове и других украинских городах.

«Прилетело на „Зенит“, и очень сильно, и не один раз. На заводы „Антонова“ и „Артема“ упали дроны. Вроде что-то прилетело в Жулянах. Когда закончили летать ракеты, через пару минут заработала система ПВО», — написал Лебедеву житель Киева.

Сам подпольщик сообщил, что полностью был уничтожен подземный цех, где изготавливались двигатели для противокорабельных «Нептунов» и ракет РСЗО. Также там производились двигатели для БПЛА.

«Уничтожен вместе с иностранными инженерами, которые отвечали за работу поставленных с Запада станков и другого высокотехнологичного оборудования. Уничтожен цех, в котором на гражданские катера монтировалась система безэкипажного управления. Оборудование, специалисты и готовые к отправке БЭКи тоже уничтожены», — пишет подпольщик.

Фото: Социальные сети МЧС Украины

По его информации, также уничтожены конструкторское бюро и пара ангаров, где производился ремонт самолетов, цех сборки БПЛА. Кроме того, было попадание в пункт временной дислокации, где жили и обучались иностранные пилоты БПЛА.

«После прилета по „Антонову“ скорые пропускали только военные или реанимационные машины с иностранными медиками. По украинской системе ПВО становится все понятно. С новыми типами российских БПЛА они справиться не могут. Кое-как работают системы РЭБ, но не всегда получается. Киевлянин прав: чтобы прикрыть удачные прилеты по военным объектам, ВСУ наносят хаотичные удары по ближайшим домам», — пишет Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту ситуацию.

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