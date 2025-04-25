Педофил-опекун, садист-зоофил и родители-убийцы: дикие ЧП за неделю

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Опекун нескольких сирот с инвалидностью оказался педофилом, садист похитил и изнасиловал джек-рассел-терьера, родители признались в убийстве годовалого сына — NEWS.ru рассказывает о громких новостях из рубрики «Происшествия» за неделю.

В Иркутске поймали педофила-опекуна

В Иркутске задержали 46-летнего мужчину после показаний 18-летней девушки с инвалидностью, которая находилась под его опекой с ранних лет. Сирота рассказала, что растлитель насиловал ее на протяжении пяти лет.

Уже в марте в отношении подозреваемого была начата доследственная проверка. Когда следователи начали работать с мужчиной, были установлены еще 10 эпизодов с насильственными действиями. Пострадавшими стали четыре мальчика. Педофил начинал их совращать и совершать насильственные действия сексуального характера, когда им было по 11–14 лет.

Мужчина входил в родительский комитет специальной коррекционной школы. Там он выбирал себе жертв и оформлял над ними опеку. Он специально выбирал детей с диагностированной умственной отсталостью, чтобы более свободно манипулировать ими в целях получения сексуального удовольствия.

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Зоофил изнасиловал собаку в Подмосковье

В подмосковном поселке городского типа Томилино изнасиловали пса породы джек-рассел-терьер по кличке Джек. Хозяева просят соседей посмотреть камеры видеонаблюдения за период с 09:00 до 23:00 от 19 апреля, чтобы установить, кто мог надругаться над животным. Уточняется, что здоровью пса нанесен непоправимый ущерб.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«На улице Пионерской украли собаку. Джеку нанесли резаную рану вокруг анального отверстия, повредили прямую кишку. Изнасиловали в презервативе, ветеринары сказали, что это сделал человек. Нашли собаку на улице Гаршина, в подъезде дома № 6», — рассказали хозяева.

Пса нашли ночью местные жители и приютили. Тот прижимал хвост. На первичном обследовании ветеринары заявили, что «действовал профессионал», судя по тому, как насильник оперировал ножом.

Родители убили и закопали годовалого сына на Кубани

Семейная пара из подмосковного Королева созналась в убийстве годовалого сына в 2020 году. Мальчика задушили в городе Крымске Краснодарского края. На тот момент матери было 23 года, а отцу — 29 лет. Тело ребенка закопали в лесу Крымского района.

Все последующие годы родители лгали родственникам, что с сыном все в порядке, не показывая его. Мальчик не был зарегистрирован, родители не водили ребенка на медицинские осмотры и не оформляли документы. Также мать ребенка на протяжении года числилась пропавшей без вести, ее поисками занимались волонтеры.

В Королев пара переехала сразу же после расправы над ребенком. Сейчас их задержали, и они дают показания. Оба признали вину.

Известно, что с обращением о пропаже внука в полицию и СКР обратился дедушка убитого мальчика. Дело не возбуждали, пока не вмешались органы опеки.

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