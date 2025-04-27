Составлен список политиков, которые оскорбляют парад Победы в Москве

Фото: IMAGO/Eero Vabamägi.Global Look Press

Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас

Страны Запада пытаются отвлечь внимание от празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, которое пройдет в России 9 мая. В этом году на Красной площади соберутся более 20 мировых лидеров и глав правительств, что вызвало явное неудовольствие в ряде европейских государств. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, это связано с реваншистскими настроениями в ЕС. Кто из зарубежных политиков оскорбляет парад Победы в Москве — в материале NEWS.ru.

Кто приедет на парад Победы в Москву

В преддверии празднования 80-летия Великой Победы президент России Владимир Путин отметил мужество европейских политиков, которые приедут на 9 Мая в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что свое участие в торжествах в Москве подтвердили свыше 20 глав иностранных государств и правительств. В их числе — премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Сербии Александр Вучич, глава Республики Сербской Милорад Додик, лидеры стран СНГ и Азии.

Как лидеры ЕС оскорбляют парад Победы в Москве

Решение европейских лидеров посетить Москву 9 мая вызвало недовольство Брюсселя. Глава евродипломатии Кая Каллас открыто пригрозила «последствиями» политикам, планирующим присоединиться к торжествам на Красной площади. Она сделала особый акцент на тех странах, которые претендуют на членство в Евросоюзе. «Любое участие в праздновании 9 Мая в Москве будет воспринято всерьез», — подчеркнула Каллас.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский

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Однако она не единственный представитель ЕС, негативно высказывавшийся в адрес Дня Победы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в 2023 году на 9 Мая демонстративно посетила Украину, чтобы встретиться с ее президентом Владимиром Зеленским и выразить полную поддержку Киеву. Аппарат председателя ЕК тогда особенно подчеркнул, что на Украине в эту дату отмечается совсем другой праздник. «Это самое подходящее место, чтобы отпраздновать День Европы», — заявила европейская чиновница.

Депутат Госдумы и профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев в беседе с NEWS.ru заявил, что власти ЕС буквально «корежит» от Дня Победы и того вклада, который советские войска внесли в разгром фашистской Германии. При этом лидеры современной Европы все больше осознают себя наследниками Третьего рейха, считает он.

«Когда в начале мая они проводят какие-то памятные мероприятия, используют лозунг: „Никогда снова“. Что это значит? Чтобы никогда снова не было нашей победы и их поражения. Для них это грустная история. А для нас — победная, для нас это праздник», — подчеркнул политик.

Как власти Украины оскорбляют День Победы

Решение об отказе от празднования Дня Победы 9 мая было принято властями Украины в том же 2023 году. Тогда Зеленский подписал указ, согласно которому в эту дату в стране отмечается День Европы — годовщина презентации Декларации Роберта Шумана, предложившего создать Европейское объединение угля и стали. Из этой экономической интеграции позднее возник ЕС. В Киеве подчеркнули, что эта дата была установлена на континенте для «празднования мира и единства» и будет правильно отмечать ее «со всей свободной Европой».

Фото: МИД РФ Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого назвала Зеленского «новым воплощением Иуды в XXI веке». «Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу. Одну на всех. Пособник фашистов 80 лет спустя», — заявила дипломат.

В каких еще странах оскорбляют парад Победы 9 Мая

Власти стран ЕС также неоднократно критиковали торжественные мероприятия в Москве. Экс-президент Польши Бронислав Коморовский в 2015 году заявил, что парад Победы на Красной площади «не связан с историей». Немецкий канцлер Олаф Шольц в 2023 году по окончании торжеств на Красной площади призвал страны ЕС не бояться «демонстрации силы» российских войск. Он также попросил европейских политиков сохранять поддержку Украины, несмотря на «безумие могущественного соседа».

Страны Прибалтики тоже активно критикуют празднование 9 Мая. Эстония в 2024 году запретила своим гражданам в этот день публичные собрания, выражение поддержки и демонстрацию символики России. А глава МИД Латвии Байба Браже в апреле 2025-го заявила, что участие лидеров европейских стран в параде Победы в Москве будет противоречить ценностям Евросоюза.

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press Байба Браже

Директор Центра международной и региональной политики, специалист по Прибалтике Борис Кузнецов в беседе с NEWS.ru назвал отказ европейцев от празднования Дня Победы неуважением к памяти людей, разгромивших войска нацистской Германии. «В резких заявлениях европейских политиков нет ничего удивительного. У них давно идет отрицание заслуг Советского Союза в победе. Даже те страны, которые принимали участие в деятельности антигитлеровской коалиции, сейчас оценивают те события по-другому», — подчеркнул политолог.

По мнению Матвейчева, в ЕС все сильнее становятся реваншистские настроения. «Мы видим, что происходит не только реабилитация фашизма, но и напрямую используются всевозможные фашистские практики. Поэтому можно смело говорить, что в ЕС воспринимают победу СССР над Гитлером как победу над собой. Они хотят взять реванш. Нынешний конфликт с Россией, в том числе санкционный, они рассматривают как продолжение той войны. Поэтому, как наши деды победили, так и мы должны победить. Они хотят покорить Россию, сделать то, что не смогли Карл Шведский, Наполеон, Гитлер. Кончат точно так же», — резюмировал парламентарий.

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