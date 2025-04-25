Палец отрублен, нога гниет: клирик опозорился в больнице и сбежал без детей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге медики частного центра сообщили в полицию о девочке с гниющей ногой. Выяснилось, что ребенок терпел боль от патологического процесса на протяжении четырех месяцев. NEWS.ru раскрывает подробности этой истории.

«Ваше Величество» устроил скандал

Как стало известно, экс-священник по имени Александр явился со своими дочерьми в частную петербургскую клинику на улице Меркурьева на прием к подологу. У девочек были проблемы с ногами.

До осмотра отец успел повздорить с медицинским персоналом. Когда женщина на ресепшене спросила мужчину, как к нему можно обращаться, он ответит: «Ваше величество». Называть паспортное имя он не стал и отметил, что не давал права на видеосъемку с камер видеонаблюдения, установленных в холле клиники.

Администратор отказала мужчине в приеме, на что он пригрозил вызвать полицию. Как пишет 78.ru, мужчина также отказывался предоставлять документы дочерей, предлагая переписать данные с сайта «Госуслуги». Как только ребенка завели в кабинет, мужчина ушел из клиники.

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Дочка хочет уйти из дома

На приеме у врача оказались две из трех дочерей Александра. Девочкам 12 и 15 лет. Врач отметила, что старшая была очень напугана. Она рассказала медику, что не знает, как ей дальше жить, она хочет уйти из дома, когда ей исполнится 16. Однако куда — не знает.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

При этом подросток постоянно просила не обращаться в органы, поскольку иначе им с сестрами будет хуже. Подолог осмотрела девочку и рекомендовала ей сделать коррекционную систему для вросшего ногтя, на что она сказала: для папы это очень дорого, платить он не будет.

Следом старшая сестра попросила посмотреть ноги ее младшей родственницы. Она рассказала, что девочка мучилась от боли, а отец не обращался никуда.

У 12-летней девочки образовалось нагноение на ноге, с которым она ходила около четырех месяцев. Также подолог заметила, что у девочки отсутствовала фаланга на руке и был ожог — ей вырезали кусок кожи с ноги и сделали пластику. Медик не послушала мольбы девочки и обратилась в полицию.

«Врач распространяет ложь»

Священник рассказал 78.ru, что с ним уже связалась полиция. Он утверждает, что медики распространяет клевету о его семье.

«Это ложная информация, мы сейчас только с полицией разговаривали на эту тему, врач распространяет заведомо ложную клеветническую информацию. Дети учатся, старшая дочь учится в академии», — заявил мужчина.

Также бывший священник рассказал, что уехал из Санкт-Петербурга неделю назад, живет в Москве и путешествует с детьми по стране. Известно, что троих детей он воспитывает в одиночку. Их мать скончалась в 2015 году.

«Помогите вернуть долги по кредитам»

Также известно, что мужчина является учредителем фонда «Свет Ангела». На странице фонда он в том числе собирает пожертвования на свои нужды. Последнее прошение о материальной помощи он опубликовал вместе с пасхальным поздравлением.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Обращается к вам многодетный священник, отец троих детей, скорбит и просит помочь вернуть долги по кредитам, за апрель — 20 тысяч рублей; оплатить за съемную квартиру 57 тысяч рублей, лекарства, оплатить учебу детей. И помогите на прочие расходы семьи священника — 39 967 рублей», — говорится в сообщении с прикрепленными номерами карт.

СМИ пишут, что Александр ранее был священнослужителем в Ростовской области. В Сети действительно находятся публикации о его деятельности в городе Шахты. Кроме того, согласно открытым данным, мужчина был настоятелем храма в Республике Коми, а его фонд также работает в Екатеринбурге, Москве и Калининграде.

В публикации на платформе «Дзен» Александр называл себя «заштатным священником» и жаловался, что на протяжении восьми лет в духовенстве не получал заработной платы. Он пытался найти место в московских храмах, но за полгода нигде его не приняли, поэтому он вернулся в родную станицу под Ростовом.

«Наша семья вложила в храм три квартиры и все сбережения. Но пришло время, и Правящий Владыка благословил меня писать прошения на поиск новой епархии, а храм передать Церкви. Я, выполняя послушания, так и сделал, осенью нас благословили срочно ехать в Москву для поиска епархии в тех местах. Но прошло полгода, деньги иссякли, и мы оказались в еще большей нужде, что побудила нас вернуться назад в станицу Шумилинскую», — писал мужчина.

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