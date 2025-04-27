Огненный шторм: ситуация в Белгородской области утром 27 апреля

Фото: РИА Новости

ВС РФ

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Белгородской области. Какие последние новости о ситуации в регионе известны сегодня утром, 27 апреля 2025 года, что сейчас происходит в Демидовке и Поповке, где ВС России устроили украинским войскам огненный шторм?

Ситуация в Белгородской области утром 27 апреля

Подразделения Северной группировки войск зачистили Поповку Краснояружского района Белгородской области, уничтожив остатки ВСУ в населенном пункте, разрозненные группы украинских военных остаются в приграничных лесополосах — бойцы ВС РФ завершают поиск и ликвидацию личного состава Вооруженных сил Украины, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Сегодня, [27 апреля], наши штурмовые группы победоносно завершили боевые действия за Поповку, на подступах к которой еще в марте врага встретили пограничники ФСБ России. На протяжении месяца противник пытался просочиться в населенный пункт через лесные массивы. Боевые действия шли днем и ночью: наши штурмовики выбивали противника из населенного пункта под огнем артиллерии, кассетных боеприпасов, тяжелых коптеров и роя FPV-дронов противника», — пишут авторы.

Последнюю попытку прорваться в Поповку ВСУ предприняли ранним утром 27 апреля; при помощи FPV-дронов российские военные уничтожили украинскую штурмовую группу в лесном массиве, пересечения государственной границы не допущено, отметил канал.

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Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press ВС Украины

«Также противник пытался просочиться на нашу территорию через лесные массивы — вээсушники уничтожены огнем артиллерии на украинской территории. <...> На данном направлении за прошедшие сутки „северянами“ уничтожены шесть единиц вражеской техники», — пишет источник.

При этом ВС РФ устроили украинским войскам огненный шторм. По данным канала, российская разведка вскрывает скопления личного состава и техники ВСУ в Сумской области, после чего по целям наносятся удары тяжелыми огнеметными системами, авиацией, ракетами и артиллерией.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какая обстановка была в регионе ночью 27 апреля

Вечером 26 апреля украинский политик Олег Царев сообщил, что в Белгородской области в приграничных лесных массивах остаются малочисленные группы ВСУ, российские войска зачищают эти участки.

«Активность противника на этом участке снизилась, однако ВСУ продолжают перебрасывать к белгородской границе новые резервы, наши наносят по ним удары. Наши операторы дронов уничтожили автомобильный мост через реку Псел на окраине Великой Рыбицы в Сумской области, затруднив переброску резервов ВСУ к Демидовке», — написал Царев в своем Telegram-канале.

Также начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что группировка войск «Север» завершила уничтожение диверсионных групп ВСУ в районе Поповки.

«Проводятся поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах», — заявил Герасимов.

Кроме того, более 130 украинских БПЛА пытались атаковать территорию Белгородской области за сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru ПВО РФ

«В Белгородском районе по поселкам Октябрьский и Северный, селам Бессоновка, Николаевка, Орловка, Отрадное, Нечаевка и Ясные Зори нанесены удары восемью беспилотными летательными аппаратами, два из которых сбиты системой ПВО. В поселке Октябрьский на территории производственного предприятия повреждены здание и инфраструктурный объект связи. В селе Орловка повреждена газовая труба частного домовладения. В селах Бессоновка, Ясные Зори и Нечаевка выявлены повреждения линий электропередачи — аварийные службы занимаются восстановлением электроснабжения», — написал Гладков.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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