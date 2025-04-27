Ситуация в Белгородской области ночью 27 апреля: ликвидация диверсантов ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные корреспонденты и эксперты продолжают следить за развитием событий в Белгородской области, куда пытаются прорваться силы украинской армии. Какие новости о ситуации в регионе известны ночью 27 апреля 2025 года?

Какова ситуация в Белгородской области ночью 27 апреля

Группировка войск «Север» завершила уничтожение диверсионных групп Вооруженных сил Украины в районе села Поповка Белгородской области, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину. По его словам, сейчас подразделения проводят поисковые мероприятия в приграничных лесополосах, где могут скрываться отдельные украинские военнослужащие, а также продолжают работу по зачистке района и обеспечению безопасности населенных пунктов в приграничье, передает пресс-служба Кремля.

«В Белгородской области подразделениями группировки войск „Север“ завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населенного пункта Поповка. Проводятся поиск и ликвидация отдельных военнослужащих ВСУ, скрывающихся в приграничных лесополосах», — заявил Герасимов.

Более 130 украинских беспилотных летательных аппаратов пытались атаковать территорию Белгородской области за сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ атаковали Белгород с помощью дронов самолетного типа.

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«В Белгородском районе по поселкам Октябрьский и Северный, селам Бессоновка, Николаевка, Орловка, Отрадное, Нечаевка и Ясные Зори нанесены удары восемью беспилотными летательными аппаратами, два из которых сбиты системой ПВО. В поселке Октябрьский на территории производственного предприятия повреждены здание и инфраструктурный объект связи. В селе Орловка повреждена газовая труба частного домовладения. В селах Бессоновка, Ясные Зори и Нечаевка выявлены повреждения линий электропередачи — аварийные службы занимаются восстановлением электроснабжения», — написал Гладков.

Какая обстановка была в Белгородской области накануне

Подразделения Северной группировки войск завершают зачистку Краснояружского района Белгородской области от ВСУ; командование украинской армии продолжает перебрасывать «пушечное мясо» на направление, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«„Бесстрашные“ (бойцы группировки войск „Север“ ВС РФ. — NEWS.ru) уничтожают резервы противника, а также предпринимают все необходимые меры для блокирования маршрутов переброски личного состава и техники ВСУ на направление», — пишут авторы.

Штурмовики ВС РФ завершают зачистку Поповки и приграничных лесных массивов, где остаются разрозненные группы ВСУ, по всем укрытиям украинских сил наносится огневое поражение, пути прохода Вооруженных сил Украины в села находятся под непрерывным наблюдением и огневым контролем российской стороны, отметил канал.

«В окрестностях Миропольского (Сумская область) вскрыта штурмовая группа противника, которую враг намеревался использовать для прорыва через госграницу, — по противнику нанесено комплексное огневое поражение, враг с потерями бежал вглубь украинской территории», — сообщил источник.

Также группа ВСУ, брошенная командованием в лесопосадках приграничной зоны, попыталась самостоятельно оставить позиции — бойцов атаковали сбросами с дронов свои же, подчеркнули авторы.

«Для сохранения напряженности на данном участке фронта командование ВСУ перебросило на направление новые штурмовые группы из состава киевского 210-го штурмового полка и медийной 47-й механизированной бригады. „Северяне“ встретили резервы противника огнем артиллерии, враг понес потери в живой силе и технике», — утверждает «Северный ветер».

На восточной окраине Великой Рыбицы в Сумской области FPV-расчет уничтожил автомобильный мост через реку Псел; нарушен важный логистический маршрут, снижены темпы переброски резервов ВСУ на Демидовское направление, добавил канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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