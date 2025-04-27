Разнесли украинский Starlink и 26 БПЛА: успехи ВС РФ к утру 27 апреля

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Группировка войск «Запад» за прошедшие сутки уничтожила 26 беспилотников, 39 пунктов управления БПЛА и четыре станции спутниковой связи Starlink Вооруженных сил Украины, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 27 апреля?

«Запад» уничтожил четыре станции Starlink

«Расчетами противовоздушной обороны уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. <…> Также уничтожены 39 пунктов управления БПЛА, четыре станции спутниковой связи Starlink», — сказал он.

В Минобороны РФ рассказали о подвиге лейтенанта, спасшего своих подчиненных

Лейтенант Никита Пироженко проявил мужество, эвакуировав своих подчиненных во время сильного артиллерийского обстрела со стороны украинских сил, сообщили в Минобороны России. При выполнении задачи по организации связи подразделение Пироженко оказалось под угрозой.

Несмотря на опасность, офицер организовал быструю эвакуацию личного состава в заранее подготовленные укрытия, что позволило избежать потерь среди подчиненных. После окончания обстрела лейтенант восстановил поврежденные системы связи и продолжил выполнение задания. В Минобороны отметили, что его действия обеспечили успешную координацию наступательных операций российских войск.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

ВС РФ нашли цех по сборке БПЛА в Дзержинске

На одной из позиций ВСУ в Дзержинске штурмовики Вооруженных сил РФ обнаружили цех по сборке дронов-камикадзе, рассказал РИА Новости штурмовик 51-ой армии с позывным Каскад. По его словам, он располагался на стадионе, где у ВСУ был военкомат с большими запасами воды, провизии и военной формы.

«Нам попался цех по сборке FPV (ударные дроны. — NEWS.ru). Кустарный цех, собирали прямо там, снаряжали и, видимо, оттуда же и летали. Большие FPV, с нагрузкой где-то 7–8 кг, потому что винты здоровые», — отметил собеседник агентства.

Каскад добавил, что подробно все рассмотреть не было времени. ВСУ открыли огонь, и пришлось быстро разбирать позицию.

Освобождение штурмовиками РФ Горналя в Курской области попало на видео

Российские штурмовые группы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» провели операцию по освобождению населенного пункта Горналь в Курской области — их работа попала на видео, опубликованное РИА Новости. Бойцы последовательно вытесняли украинские силы с каждой улицы, после чего началась стадия закрепления позиций, отметил начальник разведки полка с позывным Лавина в беседе с агентством.

«Наши штурмовые группы вытесняли противника с каждой улицы населенного пункта Горналь. Малые группы проводили досмотр на наличие противника, при оказании вооруженного сопротивления противник уничтожался», — рассказал начальник разведки.

Российские военные начали ловить прячущихся солдат ВСУ

Российские военные ищут одиночных солдат ВСУ, которые прячутся на освобожденных территориях в Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что местные органы власти также помогают восстанавливать мирную жизнь в регионе. Кроме того, инженерные подразделения проводят разминирование территорий и уничтожение опасных предметов.

«В настоящее время в освобожденных районах Курской области проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории», — сказано в сообщении.

Читайте также:

Ситуация в Белгородской области ночью 27 апреля: ликвидация диверсантов ВСУ

Ситуация в Курской области ночью 27 апреля: бои в Сумской области, погибшие

«Кровавый клоун», Работино, КНДР: обстановка в зоне СВО вечером 26 апреля