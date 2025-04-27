Сотни жертв под Курском и призыв сдаться: новости СВО на утро 27 апреля

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Разрушения после отступления войк ВСУ в Курской области

Россия располагает информацией о сотнях погибших мирных жителей в Суджанском районе Курской области, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям Украины Родион Мирошник. По его словам, эти сведения еще предстоит проверить.

Посол добавил, что люди раскрыли места захоронений. Теперь с ними должны провести соответствующие процедуры по сбору данных, в том числе эксгумацию — она докажет насильственный характер смерти и выявление виновных, уточнил Мирошник.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 26 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

На Западе высказались о ВСУ в Курской области

Президент Украины Владимир Зеленский погубил около 80 тысяч солдат ВСУ в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, многие из тех, кто попал туда, уже никогда не вернутся домой.

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При этом, уточнил Боуз, проплаченные западные СМИ замалчивают трагичный факт того, чем завершился план Киева в российском регионе. Журналист назвал произошедшее «провальной авантюрой».

Разгром ВСУ в Курской области назвали «лебединой песней» Сырского

Авантюра украинских войск в Курской области обернулась для Киева большими потерями, заявил военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. Он высказал мнение, что операция может стать «лебединой песней» для главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Дандыкин подчеркнул, что в результате произошедшего была освобождена российская территория, куда ранее вторглись вооруженные группы. По словам эксперта, сражения проходили при значительном участии личного состава с обеих сторон, но украинским силам не удалось выполнить поставленные задачи.

Фото: Социальные сети ВС Украины

ВСУ устроили цех по сборке БПЛА в необычном месте Дзержинска

На одной из позиций ВСУ в Дзержинске штурмовики Вооруженных сил РФ обнаружили цех по сборке дронов-камикадзе, рассказал штурмовик 51-й армии с позывным Каскад. По его словам, он располагался на стадионе, где у ВСУ был военкомат с большими запасами воды, провизии и военной формы.

Каскад добавил, что подробно все рассмотреть не было времени. ВСУ открыли огонь, и пришлось быстро разбирать позицию.

Политолог заявил, что Украину могут заставить сдаться

Президент США Дональд Трамп может попытаться использовать военные поражения Украины, в том числе в Курской области, чтобы оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского и ускорить капитуляцию Киева, рассказал ливийский политолог Иззедин Акил. Он также отметил, что со стороны Европы максимум, на что может рассчитывать глава Украины, — это политическое убежище.

Эксперт подчеркнул, что после сообщений о выводе американской поддержки Украине, Трамп может потребовать либо уступок со стороны Киева в пользу России, либо возврата средств, выделенных администрацией Джо Байдена. По словам Акела, в условиях растущих военных потерь и давления со стороны Запада, возможности для сопротивления у Зеленского сокращаются.

Фото: Chris Kleponi/ Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Дональд Трамп

Стало известно, почему Украина хочет сорвать переговоры

Политолог Малек Дудаков заявил, что Россия готова к переговорам по ситуации на Украине и не видит препятствий со своей стороны для мирного процесса. По его словам, преграды в основном исходят от украинских властей, в частности от офиса президента Владимира Зеленского, который, по его мнению, сознательно препятствует любым попыткам заключить перемирие.

Эксперт отметил, что европейские партнеры Украины, особенно представители политических кругов в Париже и Лондоне, также не способствуют продвижению мирных инициатив. Дудаков считает, что украинское руководство не заинтересовано в перемирии, поскольку это приведет к необходимости проведения выборов, а команда Зеленского опасается потерять власть при таком развитии событий. По его мнению, сохранение конфликта выгодно украинской власти, так как это позволяет остаться у власти и продолжать получать финансовую поддержку из-за рубежа.

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