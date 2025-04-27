Подвиг лейтенанта, мятеж «Вагнера»: обстановка на фронтах СВО 27 апреля

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные продолжают наступать на ряде направлений специальной военной операции. Что об этом известно вечером 27 апреля, какие хорошие и плохие новости известны с фронтов СВО, какой подвиг совершил лейтенант ВС РФ, какие новые подробности раскрылись о мятеже ЧВК «Вагнер»?

Обстановка на фронтах СВО вечером 27 апреля

Минобороны РФ сообщило, что лейтенант Никита Пироженко проявил мужество, эвакуировав своих подчиненных во время мощного артиллерийского обстрела ВСУ. При установке средств связи подразделение Пироженко оказалось под угрозой.

Несмотря на опасность, офицер организовал быструю эвакуацию личного состава в подготовленные укрытия, что позволило избежать потерь среди подчиненных. После окончания обстрела лейтенант восстановил поврежденные системы связи и продолжил выполнение задач. В МО отметили, что его действия обеспечили успешную координацию для наступления ВС РФ.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев во время выступления в областной думе сообщил, что региональные чиновники следили за движением колонн частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» во время мятежа в 2023 году. Полученную информацию они передавали в оперативный штаб.

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Также главы сельских поселений не только отслеживали маршруты бойцов, но и подсчитывали численность их отрядов. По словам Гусева, региональный оперштаб был одной из самых информированных о реальном положении дел структур. Это помогло федеральному центру принимать верные решения.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Мы в оперативном штабе знали не только то, куда они направляются, сколько техники в этих колоннах, но и сколько людей», — подчеркнул Гусев.

Ранее бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», состоящие в отряде «Камертон-Ахмат», пошутили о Курской области. Telegram-канал их подразделения сделал репост записи военкора Александра Симонова, где велось воображаемое собеседование и иронично обыгрывалась обстановка в регионе. Кадровик говорит соискателю, что, согласно его резюме, он имеет опыт работы в стрессовых и тяжелых условиях, а кроме того, владеет навыками выхода из критических ситуаций. В связи с чем спрашивает, в какой области человек работал.

«В Курской», — ответил кандидат.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Хорошие и плохие новости с фронтов СВО 27 апреля

Украинский политик и блогер Олег Царев сообщил со ссылкой на данные противника, что на Херсонском направлении «по неподтвержденной информации, наши взяли под контроль часть береговой линии на правом берегу Днепра в районе Тягинки, примерно напротив Крынок». На Угледарском направлении, по его информации, ВС РФ проламывают оборону ВСУ на подступах к Богатырю и Отрадному.

«На покровском фронте российские штурмовики пробиваются к Троицкому, атакуют в районе Котляровки и с юга приближаются к Новоалександровке. В Успеновке встречные бои идут в центре села. На западном охвате Покровска сражение в Котлино, также наши стараются закрепиться за восточную часть Удачного. На восточном участке фронта ВС РФ установили контроль над селом Березовка», — пишет Царев.

По данным блогера, на восточном фланге торецкого участка ВС РФ прошли 1,5 км вдоль ж/д на север от Дачного, широким фронтом двигаясь между Озаряновкой и Дылеевкой, на западе от Дачного ВС РФ заходят за террикон шахты «Торецкая», откуда ВСУ ранее перекидывали резервы.

Также он пишет, что российские войска усугубили позиции ВСУ в центре Часова Яра, закрепившись на юго-восточной окраине Ступочек.

«Краснолиманский фронт гремит. ВС РФ прорываются к северо-восточной части Торского. Между северной частью Торского и южной частью Ямполовки серая зона. Идут бои на подступах к Колодезям и Зеленой Долине. Наши штурмуют Новое сразу с трех сторон, и, обходя село с юга, направили часть сил к Липовому, а с севера ведут бои за Редкодуб, где ВСУ пока держат западную часть», — утверждает источник.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

В свою очередь военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска вышли на ближние подступы к населенному пункту Дорошовка в Харьковской области. По его словам, это вынудило командование ВСУ срочно перебрасывать дополнительные силы для удержания позиций.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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