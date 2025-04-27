Составлен список городов России, где пройдут парады Победы 9 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Праздничные мероприятия по случаю 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны запланированы в ряде городов РФ, однако в некоторых торжества отменили. В каких городах России пройдут парады Победы 9 мая 2025 года?

В каких городах пройдут парады Победы 9 мая

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что парады Победы пройдут в городах-героях и городах, в которых размещены штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Волгограде, Туле, Новороссийске и Мурманске.

Также торжества состоятся в Белогорске, Владивостоке, Владикавказе, Воронеже, Екатеринбурге, Калининграде, Каспийске, Новосибирске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Самаре, Североморске, Улан-Удэ, Уссурийске, Хабаровске, Чите и Южно-Сахалинске, следует из справочных материалов Минобороны России.

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Ранее упоминались следующие города, в которых пройдут парады Победы: Морозовск, Сальск, Миллерово, Каменск-Шахтинский, Козельск, Малоярославец.

Главным событием, посвященным годовщине победы в Великой Отечественной войне, станет парад в Москве — он традиционно пройдет на Красной площади. Однако концерт ко Дню Победы отменили 26 апреля. Другие торжества остаются в силе и пройдут по расписанию: в 10:00 стартует парад, в 22:00 покажут салют.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В каких городах отменили парад Победы и почему

Парад Победы отменили в Керчи по причине высокого уровня террористической опасности. Факельного шествия также не будет, отметил глава города Олег Каторгин. Глава Крыма Сергей Аксенов также заявил об отмене торжественного шествия. По его словам, День Победы на полуострове пройдет как в прошлом году.

24 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в региональном центре не состоится парад Победы из соображений безопасности.

«Это большой риск — практически каждую ночь объявляют беспилотную опасность. Мы не можем рисковать теми, кто придет на парад», — подчеркнул он.

Торжественного парада на 9 Мая также не будет в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Окончательного решения со стороны глав регионов о формате мероприятий на День Победы нет, однако парада и шествий пока не планируется.

Какие города и регионы проведут «Бессмертный полк» в очном формате

Шествие «Бессмертный полк», согласно сообщениям региональных властей, пройдет в очном формате как минимум в 45 субъектах Федерации.

В их числе Республика Коми, Карелия, Башкортостан, Архангельская, Ярославская, Оренбургская, Самарская, Липецкая области, Республика Чувашия, Орловская, Владимирская, Ивановская, Тверская области, Дагестан, Северная Осетия, Ульяновская, Калининградская, Пермская, Вологодская, Омская области, Ненецкий автономный округ, Астраханская, Новгородская, Челябинская, Ленинградская области, Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский края, а также Якутия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По окончании парада Победы акция пройдет в Мурманске, также «Бессмертный полк» состоится в Тюмени, Пскове, Кирове и Благовещенске. В очном формате шествие запланировано в регионах Уральского федерального округа, Сибири и Дальнего Востока. При этом еще не во всех субъектах РФ власти приняли окончательное решение.

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