Составлен список звезд, которые стыдятся парада Победы 9 Мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

Не все артисты испытывают торжественный настрой по поводу праздничных мероприятий 9 Мая. Кто из звезд стыдится парада Победы в Москве?

Кто из музыкантов стыдится или критиковал парад Победы

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук говорил, что память о войне не должна превращаться в военное шоу. По словам музыканта, «парады — это не самое лучшее напоминание о войне». Он считает, что «война — это грязь, кровь и смерть, а не блестящие сапоги и танки».

«Вот сейчас прошел День Победы — святая дата для россиян и многих наших соседей, ведь страну всем миром спасали. Но опять много дури: „Можем повторить!“ Вся эта бесовщина… Что повторить?! Убить еще сотню миллионов людей? Врезаться в рай? Настоящих фронтовиков, как мой отец, наши деды, которые могли бы сказать этим недалеким политтехнологам и диванным воякам: „Опомнитесь, что вы несете?“, — уже почти не осталось. А деды знали, какая это была вселенского масштаба трагедия. Да, мы победили, но какой ценой?» — отмечал Шевчук.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также неоднократно отмечал, что, по его мнению, милитаристскую символику неуместно использовать в политических целях. Музыкант считает, что парад Победы больше напоминает демонстрацию силы, а не память о погибших. Более того, в 2014 году Макаревич в соцсетях назвал 9 Мая «пропагандистским шабашем», но позже удалил сообщение.

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В 2021 году лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) высказался против милитаризации Дня Победы. Он считает, что праздник выступает инструментом разобщения, а не единства, и это является «кощунством». Мнение прозвучало в одном из интервью, которое позже было удалено.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press Борис Гребенщиков

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил в интервью журналистке Ксении Собчак, что считает бессмысленным ежегодное празднование победы в Великой Отечественной войне. Более важно, заявил артист, отмечать победы в космических и информационных технологиях, но, судя по всему, «гордиться просто больше нечем». Это заявление вызвало волну критики, после чего Моргенштерн принес извинения.

Рэпер Noize МС (настоящее имя — Иван Демидов, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) назвал парад Победы 9 Мая «показухой», «театром» и «милитаристским угаром», за которыми «скрываются реальные проблемы». Музыкант отметил, что ему «противно смотреть, как празднуют победу, когда вокруг столько боли».

Какие еще звезды выступают против парада Победы

Негативно о параде Победы высказывался актер Павел Майков. По его мнению, «в войне нет победителей». Он призвал «не бряцать оружием» 9 Мая, «не голосить песни», а «заткнуться и не пукать вверх народными деньгами».

Его коллега Михаил Ширвиндт выразил схожее мнение. Он назвал 9 Мая днем памяти о трагических событиях, которые унесли миллионы жизней. Он также высказался о неуместности демонстрации патриотической символики и военной техники на улицах страны в День Победы.

В 2019 году актер Максим Виторган заявил, что 9 Мая «нам нечего праздновать». В своих соцсетях он призвал отказаться от шумных торжеств и «плясок с танчиками», а также призвал объявить «день тишины и скорби» в соответствующую дату.

Тогда же народная артистка РФ Лия Ахеджакова призналась, что ей «больно видеть, как священный день превращают в показуху». По словам актрисы, «на парады тратятся миллиарды, а ветераны умирают в нищете». Ее интервью было удалено после 2022 года.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лия Ахеджакова

В 2022 году телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) заявила, что 9 Мая — это День памяти и скорби, а не военных парадов. По ее словам, «ветераны воевали за мир, а не за то, чтобы их подвиг стал поводом для пропаганды».

Ксения Собчак в 2021 году заявила, что День Победы в ее понимании — День памяти и скорби, а не демонстрация оружия. Как отметила журналистка, примером, как праздновать эту дату, служит День Катастрофы в Израиле, когда поминают погибших во Второй мировой войне евреев: по всей стране включают сирены, останавливают автомобильное движение, а на улицы выходят люди, чтобы почтить память жертв войны.

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