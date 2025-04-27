Тепло не вернется? Заморозки до –5, снег. Прогноз погоды в Москве на неделю

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Конец апреля принес в Москву мощные заморозки. Какой будет погода в майские праздники, вернется ли тепло, что ждет Санкт-Петербург?

Какая погода пришла в Москву 27 апреля

По данным синоптиков, в ночь на 27 апреля температура воздуха в пределах МКАД опустилась ниже 0 градусов. Холоднее всего было в Новой Москве, где заморозки дошли до минус 2,2 градуса.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупреждает, что до майских праздников другой погоды ждать не стоит: «Не верьте апрелю — сегодня он март».

«Сегодня в Подмосковье продолжат поступать массы холодного воздуха. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха — плюс 4–6 градусов, по области — плюс 2–7. Атмосферное давление выше нормы. В понедельник без осадков, ночью — минус 1–3 градуса, днем– — до плюс 911», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

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Прогноз погоды в Москве на неделю, чего ждать на первые майские

Синоптик Евгений Тишковец констатирует, что финал апреля будет не по сезону прохладным.

«Самой холодной ожидается ночь на понедельник, когда в Москве будет от 0 до минус 3 градусов, в Подмосковье — до минус 5. Начиная со вторника „минус“ отступит на восток европейской территории России, и ночные температуры станут устойчиво положительными», — сообщил Леус.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил, что холодная погода ожидается на всей европейской территории России.

«На майские праздники на европейской территории России погода будет прохладной, я бы даже сказал — холодной. [Такая погода прогнозируется в] Северо-Западном федеральном округе, в Центральном федеральном округе, в Москве и сопредельных субъектах Российской Федерации, начиная с запада — от Тверской области и до востока — Владимирской, Ярославской и Тульской, Калужской областей», — сообщил Вильфанд.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Синоптики дают разные прогнозы по приходу тепла в Москву.

Гидрометцентр Москвы предполагает, что теплеть будет уже 2 мая. Несмотря на пасмурную погоду, в пятницу днем в столице ожидается плюс 17–22 градуса, а в субботу — 18–23 градуса тепла.

Иной прогноз дает группа Meteovesti.ru: 3 мая действительно ожидается потепление (ниже плюс 20 градусов), однако настоящее тепло до плюс 23 градусов придет в Москву только к 8 мая — и немедленно сменится дождями и похолоданием.

Европейские синоптики Foreca вообще не прогнозируют существенного потепления в майские праздники — максимальная дневная температура будет колебаться в пределах плюс 11–14 градусов.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, когда вернется тепло

Погода в Санкт-Петербурге остается холодной, констатирует Леус, и выглянувшее 27 апреля солнце не принесет тепла.

«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние гребня антициклона с запада. Несмотря на обилие солнца, температура останется заметно ниже климатической нормы. Температура воздуха — плюс 5–7 градусов, в Ленинградской области — плюс 3–8 градусов. Атмосферное давление выше нормы. В понедельник днем небольшие дожди, ночью — плюс 2–4 градуса, днем — плюс 9–11», — сообщил Леус в Telegram.

По прогнозу Гидрометцентра, на неделе температура в Петербурге поднимется не сильно: только к 2 мая ожидается потепление до плюс 14–15 градусов при частых дождях. Вторые майские пройдут еще прохладнее: 9 мая с плюс 10 градусов температура упадет до плюс 5.

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