ВС РФ освободили Курскую область: итоги, потери ВСУ, сколько жертв

Фото: Константин Михальчевский /РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

Начальник Генштаба ВС РФ доложил президенту Владимиру Путину об окончательном освобождении Курской области от сил ВСУ. Какой населенный пункт был освобожден последним, сколько гражданских погибло в ходе вторжения Украины, какие потери понесли украинские войска?

Курская область освобождена, доклад Путину

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что начальник Генштаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов доложил президенту Путину о полном освобождении Курской области. Герасимов объявил, что сегодня от ВСУ был освобожден последний населенный пункт — Горналь.

«Разгром ВСУ завершен», — объявил Герасимов.

Президент Путин в ответ поздравил и поблагодарил личный состав ВС РФ.

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«Авантюра киевского режима полностью провалилась <…>. Полный разгром противника в Курском приграничье создает условия для дальнейших успешных действий наших войск и на других важнейших участках фронта, приближает разгром неонацистского режима. Поздравляю весь личный состав, всех бойцов и командиров с этим успехом, с победой. Благодарю вас за проявленное мужество, героизм, за служение Отечеству нашему и народу России», — объявил Путин.

Герасимов также отметил роль военнослужащих из КНДР в разгроме противника.

«Военные КНДР оказали помощь в разгроме ВСУ в Курской области, показали стойкость и профессионализм», — объявил начальник Генштаба.

Вчера министр обороны Андрей Белоусов провел совещание в пункте управления группировки войск «Курск».

«Курская область освобождена. Это было тяжело, долго, но мужики это сделали! В очередной раз амбиции Зеленского были растоптаны ботинками русских воинов. Теперь на очереди создание буферной зоны в Сумской области», — прокомментировал военкор Александр Харченко.

Фото: kremlin.ru Валерий Герасимов и Владимир Путин

Сколько жертв и пострадавших при вторжении ВСУ в Курскую область

ВСУ начали вторжение на территорию Курской области России ранним утром 6 августа 2024 года. Командование ВС РФ сообщило, что в ходе вторжения украинское командование планировало захватить Курскую АЭС и соседний город Курчатов, а также атаковать Курск. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что целью вторжения было давление на Россию, а также захват российских военнослужащих и мирного населения для «обменного фонда».

Продвижение ВСУ удалось остановить, после чего началась операция по освобождению Курской области. В начале марта российские войска перешли в масштабное наступление и за несколько дней освободили около 1100 кв. км территории. С начала вторжения удалось вернуть под контроль России свыше 60 населенных пунктов, более половины из них, включая Суджу, в марте и апреле 2025 года.

Согласно данным Следственного комитета России, с начала вторжения ВСУ погибло более 190 мирных жителей региона, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. В результате боевых действий и обстрелов также было разрушено и повреждено большое количество объектов гражданской инфраструктуры, включая жилые дома, школы и детские сады. По фактам преступлений, совершенных украинскими военными и иностранными наемниками, возбуждено множество уголовных дел.

Фото: Юрий Конопатов/NEWS.ru

Сколько людей и техники потеряли ВСУ в Курской области

25 апреля Минобороны РФ объявило официальные данные по потерям ВСУ в Курской области.

ВСУ в ходе вторжения потеряли более 75 870 военнослужащих, 412 танков, более 300 боевых машин пехоты, более 300 БТР и более 2,2 тысячи боевых бронированных машин. ВС РФ уничтожили большое количество иностранной боевой техники, в том числе 15 реактивных систем залпового огня HIMARS и 7 MLRS.

В докладе Герасимова Путину прозвучала цифра 76 тысяч убитых и раненых солдат ВСУ.

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