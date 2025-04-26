Киев развернул террор в России: взрывы, убийства Москалика и Рытникова

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Украинские спецслужбы развернули кампанию террора и убийств на территории России. Что известно о гибели создателя РЭБ «Красуха» и генерала Москалика, где еще были покушения, какие удалось предотвратить?

Что известно об убийстве создателя РЭБ «Красуха»

Ключевой разработчик российской системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Евгений Рытников погиб в ночь на 18 апреля в результате взрыва самодельного взрывного устройства. СВУ, снаряженное поражающими элементами, сработало, когда мужчина вместе с коллегой садился в машину. Инцидент произошел неподалеку от украинской границы.

Рытников был создателем важной системы РЭБ «Красуха», находящейся на вооружении армии России, способной к постановке радиопомех на расстоянии 150--300 км.

«РЭБ „Красуха“ — это один из немногих комплексов радиоэлектронной борьбы, который действительно работает, и именно поэтому Рытников стал целью украинских спецслужб», — заявил автор Telegram-канала «Архангел спецназа».

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Военный политолог Александр Перенджиев заявил NEWS.ru, что Украина открыла охоту не только на российский генералитет, но и на разработчиков «оружия победы».

«Чистейшей воды терроризм. Раньше пытались запугать журналистов, политологов. Вспомним Дарью Дугину, Владлена Татарского, кто вел себя активно в информационном поле. Теперь у них два направления: высшее командование и яркие представители оборонно-промышленного комплекса, создающие оружие победы», — считает Перенджиев.

Фото: Денис Абрамов /РИА Новости Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха»

Когда убили генерала Москалика

25 апреля в результате теракта с использованием СВУ в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал Ярослав Москалик. Автомобиль Volkswagen Golf, на который было установлено СВУ, взорвался, когда Москалик проходил мимо. Мужчину отбросило на несколько метров, он погиб от полученных травм.

СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). В дальнейшем статья может быть переквалифицирована на теракт.

Telegram-канал «Рыбарь» утверждает, что генерал Москалик был кандидатом на должность начальника Национального центра управления обороной. Теракт произошел за несколько часов до начала переговоров президента РФ Владимира Путина с представителем президента США Стивом Уиткоффом.

Как убили генерала Кириллова

17 декабря 2024 года в результате теракта в жилом доме в Москве погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. СВУ сработало на электросамокате, который неизвестный мужчина за несколько часов до взрыва припарковал у дома на Рязанском проспекте. Мощный взрыв выбил окна до третьего этажа, повредил припаркованные автомобили.

Генерал Кириллов был широко известен не только в России, но и за рубежом своей борьбой против распространения химического и биологического оружия США. Кроме того, он получил звание Героя Труда РФ за работу по созданию ТОС-2 «Тосочка».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Игорь Кириллов и его помощник погибли при взрыве

Какие теракты удалось предотвратить ФСБ

В апреле 2025 года ФСБ России заявляло о предотвращении серии терактов, направлявшихся из-за рубежа, предположительно, с Украины. Сообщения об этом появлялись каждую неделю.

4 апреля ФСБ предотвратила теракт в общежитии курсантов военных вузов в Подмосковье, который готовил 49-летний военнослужащий Минобороны, завербованный спецслужбами Украины.

11 апреля СВУ нашли под автомобилем бывшего военного комиссара Чувашии Бахтиёра Холикова. Следствие подозревает в теракте СБУ, которая нашла исполнителя в Чувашии.

14 апреля ФСБ сообщила о задержании двух граждан Молдавии — Мариуса Пруняну и Евгения Курдоглу, которые ввезли в Россию взрывчатку для совершения терактов. По сообщению ведомства, Пруняну в 2022--2023 годах воевал на стороне ВСУ, а затем был переправлен в Молдавию. Курдоглу участвовал в подготовке взрыва водонасосной станции в Керчи.

18 апреля ФСБ объявила о задержании иностранца, завербованного СБУ для сбора информации о дислокации российских кораблей и совершения терактов. Он готовил взрыв в административном здании в Новороссийске.

24 апреля ФСБ сообщила о предотвращении теракта на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области, который готовили двое выходцев из Средней Азии, возможно, завербованные СБУ.

Ранее в феврале ФСБ объявила, что в Москве готовился теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Были задержаны гражданин РФ и гражданин Украины, которые работали под руководством военной разведки Украины.

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