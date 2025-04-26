Апрельский снег стал причиной отмены субботника в российском городе В Хабаровске пришлось отменить субботник из-за выпавшего снега

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Власти Хабаровска приняли решение перенести массовый субботник, сообщил мэр города Сергей Кравчук. Поводом стало резкое ухудшение погодных условий. Планируется, что мероприятие все же проведут, но только после потепления.

В связи с ухудшением погоды принято решение о переносе субботника до наступления благоприятных погодных условий. Генеральную уборку проведем в преддверии майских праздников, — отметил градоначальник.

В ближайшие дни в европейских регионах России установится прохладная погода, тогда как Урал ожидают интенсивные осадки в виде дождя. Научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью NEWS.ru сказала, что с 28 апреля по 4 мая наиболее теплая погода сохранится на юге Западной Сибири, хотя там возможны грозы. В то же время на территории Дальнего Востока стоит ожидать снегопады и минусовую температуру.

Что касается столичного региона, то 26–27 апреля в Москве ожидается прохладная погода с преобладанием северо-восточных ветров. Особенно заметным похолодание станет в субботу. В воскресенье ночью возможны осадки — мокрый снег с дождем или снежная крупа, при этом температура может опускаться до –1 °C. Дневные показатели не превысят +8 °C, а осадки будут кратковременными.