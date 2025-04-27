Опять морозы до −8, когда тепло? Погода в Москве и Питере 28 апреля — 4 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москву и Санкт-Петербург ждет прохладный период из-за того, что центр и северо-запад европейской части России окажутся на восточной периферии антициклона. В такой ситуации в регион продолжит поступать холодный арктический воздух. В последние дни апреля, а также в первой части майских праздников временами будут моросить дожди, по ночам прогнозируются заморозки. О том, какая погода ожидается в российских столицах, NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 28 апреля по 4 мая

После аномально жаркой недели в столичном регионе погода будет не очень комфортной. Среднесуточные значения температуры ожидаются ниже климатической нормы на два-три градуса.

В понедельник, 28 апреля, ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью в Москве заморозки в диапазоне минус 1–3 градуса, по области — от 0 до −5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 10–12 градусов.

Во вторник, среду и четверг, 29–30 апреля и 1 мая, преобладать будет облачная погода с редкими прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Дневная температура воздуха стабилизируется на уровне плюс 8–13 градусов. По ночам вероятность заморозков сойдет на нет. Во вторник и среду — плюс 2–7 градусов, в четверг — от 0 до +5.

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В пятницу, 2 мая, под утро в Подмосковье вновь вернутся заморозки до −2 градусов, но в столице до отрицательных значений столбики термометров не опустятся, оставаясь на уровне +1 градуса. Днем потеплеет до плюс 10–12 градусов. Осадков не ожидается, днем на небе появится солнце.

В ночь на субботу, 3 мая, прогнозируется около плюс 4–6 градусов, днем в Москве потеплеет до плюс 13–15, по области — 11–16 градусов выше нуля. Осадки пройдут днем и вечером в западных районах области, а ближе ко второй половине суток дождь доберется до столицы.

В воскресенье днем без осадков, переменная облачность. Днем — плюс 12–17 градусов, в Москве — от +13 до +15. Ночью — около +5.

Ветер в понедельник северо-западный, 5–10 метров в секунду. На протяжении недели преобладающим останется западное и северо-западное направление. К пятнице оно сменится на южное. Скорость ветра при этом упадет до максимум пяти метров в секунду.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атмосферное давление в начале недели составит 753 миллиметра ртутного столба, к четвергу упадет до 740, а к воскресенью — до 735 миллиметров ртутного столба.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 28 апреля по 4 мая

В Северной столице и Ленинградской области погода будет как в начале апреля и лишь к концу недели немного приблизится к климатической норме, но все равно будет отставать от нее на пару градусов.

С понедельника, 28 апреля, до четверга, 1 мая, днем в Санкт-Петербурге ожидается температура в диапазоне плюс 9–11 градусов. В ночь на понедельник — от 0 до +3 градусов, во вторник — плюс 1–6, в среду — около +1 градуса, в четверг — в районе +2. В первые дни недели в городе облачно, временами ожидаются небольшие кратковременные дожди, в ночное время не исключен мокрый снег. С 30 апреля — без осадков, а днем 1 мая на небе появится солнце.

В пятницу, 2 мая, ночью температура воздуха будет находиться в диапазоне от +2 до +4 градусов. В дневные часы в Северной столице — плюс 11–13. На небе ожидается переменная облачность, без осадков.

В субботу, 3 мая, ночью плюс 2–5 градусов, днем — плюс 7–12. Преобладать будет облачная погода. В ночные и утренние часы пройдут кратковременные дожди. Далее атмосферный фронт сместится на восток и осадки постепенно прекратятся.

В воскресенье, 4 мая, ночью в городе на Неве ожидается плюс 4–6 градусов, днем максимальные значения температуры не превысят отметки 7–9 градусов тепла. Не небе будет облачно, временами слабый дождь.

Ветер в Петербурге прогнозируется переменных направлений. В понедельник — западный, 4–7 метров в секунду. Со вторника он подует с севера и северо-востока, но ослабнет до 1–4 метров в секунду. К выходным ветер будет преимущественно западным, его скорость составит 2–5 метров в секунду.

Атмосферное давление останется на уровне около 760–762 миллиметров ртутного столба.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температурные рекорды в Москве с 28 апреля по 4 мая

Самую теплую погоду в промежутке с 28 апреля по 4 мая за всю историю метеонаблюдений в Москве зафиксировали в 2012 году. Тогда 29 апреля суточный температурный рекорд для этой даты обновился до аномальных +28,9 градуса. Днем ранее воздух в российской столице прогрелся до отметки +26,3 градуса, что стало максимальным значением для 28 апреля.

В 1970 году были обновлены суточные температурные максимумы 3 и 4 мая, когда столбики термометров в Москве поднимались до +27,2 и 28,5 градуса соответственно. А в 1977 году самыми теплыми в истории метеонаблюдений выдались 1 и 2 мая со значениями +26,3 и +28,2 градуса.

Другой, менее высокий, температурный рекорд был обновлен в 1969 году для 30 апреля, когда столбики термометров в Москве поднимались до отметки +25,6 градуса.

Холоднее всего было в Москве 29 апреля 1884 года. Тогда температура воздуха опускалась до −8 градусов, и с тех пор этот показатель остается температурным рекордом для данной даты. Также в 1884 году аномально морозными выдались 28 и 30 апреля. В эти дни температура в городе отпускалась до рекордных −7,5 и −7 градусов соответственно.

До −7,5 градуса в городе подмораживало 2 мая 1885 года, а в следующем, 1886 году 4 мая термометры показывали −7 градусов. Эти даты отмечаются как самые холодные 3 и 4 мая в истории метеонаблюдений в Москве.

В 1913 году отрицательный температурный рекорд был установлен для 2 мая, когда термометры показывали −6,4 градуса. А самое морозное 1 мая в Москве выдалось в 1902 году, когда в городе было ровно −6 градусов.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 28 апреля по 4 мая

Самыми теплыми днями недели с 28 апреля по 4 мая за всю историю метеонаблюдений в городе на Неве стали 2 мая 1934 года и 4 мая 1906-го. В те дни столбики термометров поднимались до отметки +26 градусов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

До +25 воздух в Питере прогревался 29 и 30 апреля 1998 года, а также 1 мая 1934-го и 3 мая 1906-го. Все эти дни вошли в историю как самые теплые за всю историю метеонаблюдений.

На один градус прохладнее (+24) было в Ленинграде 28 апреля 1951 года. С тех пор температурный максимум для этой даты в Северной столице не обновлялся. Максимально холодными днями недели в истории Санкт-Петербурга стали сразу три даты в 1902 году: 28, 29 и 30 апреля. Тогда термометры показывали −8 градусов.

До −7 градусов температура воздуха в Петербурге опускалась 3 мая 1885 года, что стало самым холодным значением для 3 мая за весь период метеонаблюдений в городе на Неве. На один градус теплее было 2 мая того же 1885 года, а также 4 мая 1893-го. Температура −6 градусов стала самым низким значением для этих дат в Питере.

А 1 мая в Санкт-Петербурге, как и в Москве, было самым холодным за всю историю метеонаблюдений в 1902 году. В тот день в городе похолодало до −5 градусов.

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