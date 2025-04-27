Синоптик рассказал, где в Московском регионе зафиксировали ночные заморозки Леус: заморозки зафиксированы почти на всей территории московского региона

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Ночные заморозки зафиксировали почти на всей территории Московского региона, заявил специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале. В частности, на столичной метеостанции на ВДНХ минимальная температура составила минус 0,3 градуса. При этом в центре Москвы показатели не опускались ниже нуля градусов.

Как и ожидалось, вся территория столичного региона, за исключением центра Москвы, оказалось в зоне заморозков, — написал Леус.

Синоптик отметил, что в Бутово температура воздуха составила минус 1,6 градуса, в Новой Москве — минус 2,2 градуса. При этом в Подмосковье самые низкие показатели зафиксировали в Черустях — минус четыре градуса. Леус добавил, что заморозки сохранятся и в ночь на понедельник, 28 апреля.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что после 1 мая в Москву придет потепление. С 2 мая в Москве ожидается от 12 до 14 градусов тепла, продолжил синоптик. При этом уже с 4 мая температура воздуха поднимется до плюс 17–19 градусов.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупреждал, что с 26 по 28 апреля в европейской части России ожидаются заморозки до минус 5 градусов. Помимо Москвы и Подмосковья, температура понизится в Ивановской, Владимирской, Костромской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Тульской, Тверской и Ярославской областях.