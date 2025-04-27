Магнитные бури сегодня, 27 апреля: что завтра, скачки давления, бессонница

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 27 апреля, вероятность магнитной бури на Земле составляет 31%, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных ударов завтра, 28 апреля, кто ощущает влияние бури?

Будут ли магнитные бури 27 и 28 апреля

По прогнозу ИКИ РАН, в воскресенье, 27 апреля, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Кр-индекс в течение суток ожидается в районе двух-трех единиц, возможен небольшой скачок активности между 18:00 и 21:00 мск. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемых значениях.

За сегодня вспышек на Солнце пока не было. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составляет 2,4.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 34%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 31%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,33)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

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Портал my-calend утверждает, что сегодня, 27 апреля, ожидается слабая геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — пишет источник.

В понедельник, 28 апреля, по данным ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 26%. Кр-индекс в течение суток будет в районе трех единиц, скачков геомагнитной активности не предвидится.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто ощущает влияние магнитной бури

По словам семейного врача кандидата медицинских наук Сергея Чудакова, недомогание из-за магнитной бури могут ощутить метеочувствительные люди. При этом влияние геомагнитного поля может стать ощутимым еще за сутки до бури.

Врач пояснил, что население Земли можно разделить на три группы по степени реакции на погодные колебания. Первая вообще не чувствительна к ним, вторая переживает без заметных недомоганий, третья — реагирует наиболее выражено, что и называется метеочувствительностью.

Врач-педиатр Григорий Шеянов в свою очередь подчеркнул, что недомогание могут испытывать в том числе дети с неврологической патологией.

«Если он с тяжелым органическим поражением нервной системы, то может в такие дни вести себя очень беспокойно или, наоборот, быть вялым и сонливым. У детей с неврологическими заболеваниями также могут появиться головные боли», — объяснил Шеянов.

Особую опасность магнитные бури представляют для гипертоников и людей с аритмией, считает терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

«Некоторые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и нарушения сна. Особенно остро на изменения магнитного фона реагируют люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. Ватные ноги, повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница, ухудшение концентрации и памяти — все это может говорить о влиянии солнечных вспышек на организм человека», — сказала врач.

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