Магнитные бури сегодня, 26 апреля: что завтра, сонливость, утомляемость

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 26 апреля, вероятность магнитной бури на Земле составляет 7%, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли геомагнитных ударов завтра, 27 апреля, для кого они наиболее опасны?

Будут ли магнитные бури 26 и 27 апреля

По предварительной оценке ИКИ РАН, сегодня, 26 апреля, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Кр-индекс ожидается на уровне до трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель с начала суток находится в ожидаемом диапазоне.

На Солнце произошли несколько вспышек — все они находятся на нижней границе мощностного диапазона класса C (слабые вспышки). Индекс солнечной активности по данным за 48 часов составляет 2,7.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 73%, геомагнитных возмущений — 20%, магнитных бурь — 7%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,33)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

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Портал my-calend пишет, что в субботу, 26 апреля, ожидается слабая геомагнитная буря мощностью три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

По прогнозу ИКИ РАН, завтра, 27 апреля, магнитосфера Земли будет спокойной — Кр-индекс в течение суток ожидается на уровне трех единиц, после 18:00 мск возможен кратковременный небольшой скачок активности. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 31%.

«Ближайшая сильная магнитная буря ожидается 27 апреля. Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Могут снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — утверждает my-calend.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для кого магнитные бури наиболее опасны

Терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова заявила NEWS.ru, что магнитные бури опасны для гипертоников и людей с аритмией. Во время геомагнитных возмущений уязвимые группы могут испытывать серьезные проблемы со здоровьем, добавила она.

«Некоторые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и нарушения сна. Особенно остро на изменения магнитного фона реагируют люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. Ватные ноги, повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница, ухудшение концентрации и памяти — все это может говорить о влиянии солнечных вспышек на организм человека», — сказала врач.

Лозикова отметила, что в группе риска также находятся пожилые люди, так как их сосудистая система более чувствительная, и беременные женщины.

«Этим категориям людей необходимо следить за прогнозами геомагнитной активности и давать организму отдых, избегать перегрузок и контролировать давление. Нужно пить больше воды, ограничить употребление кофе и алкоголя, больше находиться на свежем воздухе, гулять в тени, сократить время работы с экранами, особенно вечером», — заключила она.

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