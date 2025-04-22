Врач рассказала, для каких людей магнитные бури особенно опасны Терапевт Лозикова: магнитные бури опасны для гипертоников и людей с аритмией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Магнитные бури опасны для гипертоников и людей с аритмией, заявила NEWS.ru терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова. По ее словам, во время геомагнитных возмущений уязвимые группы людей могут испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Она подчеркнула, что особенно тяжело такие периоды переносят пациенты с хроническими сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями.

Во время магнитных бурь некоторые люди могут испытывать головные боли, скачки артериального давления и нарушения сна. Особенно остро на изменения магнитного фона реагируют люди с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. Ватные ноги, повышенная утомляемость, сонливость или, наоборот, бессонница, ухудшение концентрации и памяти — все это может говорить о влиянии солнечных вспышек на организм человека. В группе риска находятся пожилые люди, поскольку у них более чувствительная сосудистая система, пациенты с гипертонией, гипотонией, аритмией, мигренями и хроническими головными болями, беременные женщины, — пояснила Лозикова.

Врач отметила, что этим категориям людей необходимо следить за прогнозами геомагнитной активности. Кроме этого, она рекомендовала пить больше воды, ограничить употребление кофе и алкоголя, а также больше находиться на свежем воздухе.

Этим категориям людей необходимо следить за прогнозами геомагнитной активности и давать организму отдых, избегать перегрузок и контролировать давление. Нужно пить больше воды, ограничить употребление кофе и алкоголя, больше находиться на свежем воздухе, гулять в тени, сократить время работы с экранами, особенно вечером. Пик активности геомагнитных возмущений ожидается к 24 апреля. Окончательно обстановка успокоится лишь к 29 апреля, — резюмировала Лозикова.

Ранее специалисты Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики предупредили россиян о том, что в конце апреля ожидается несколько магнитных бурь. По их словам, начиная с полудня 21 апреля начнутся геомагнитные возмущения. Вероятность того, что к вечеру эти возмущения перерастут в магнитные бури второго уровня, достигает 80%.