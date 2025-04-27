Погода в Москве в воскресенье, 27 апреля: морозы до –10 ударят по столице?

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Синоптики озвучили прогноз погоды в российской столице на сегодня. Какая погода будет в Москве в воскресенье, 27 апреля, действительно ли морозы до минус 10 градусов ударят по столице?

Какая погода в Москве в воскресенье, 27 апреля

В воскресенье, 27 апреля, в столичный регион продолжат поступать массы холодного воздуха, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные осадки в виде снега и мокрого снега, сообщил ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Температура воздуха — плюс 4–6, по области — плюс 2–7, такие значения соответствуют климатической норме середины третьей декады марта. Ветер северный 5–10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 754 мм рт. ст., что выше нормы нормы», — написал Леус в своем Telegram-канале.

Его коллега Евгений Тишковец рассказал, что в течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена частью североатлантического циклона. Температурный фон на 4–7 градусов ниже климатической нормы конца апреля, отметил синоптик.

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«Ожидается облачная с прояснениями погода, местами кратковременные осадки преимущественно в виде мокрого снега с дождем. Ветер северный 4–9 м/с, порывистый. Температура воздуха в Москве — плюс 4–7, по области — плюс 3–8. Показания барометров будут расти и составят 754 мм рт. ст.», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

Он добавил, что самой холодной будет ночь на понедельник, 28 апреля: в Москве будет 0 — минус 3 градуса, в Подмосковье — до минус 5.

Фото: IMAGO/Karsten Eggert/Global Look Press

«Финал апреля будет не по сезону прохладным», — заключил Тишковец.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в воскресенье, 27 апреля, в Москве температура составит плюс 1–5 градусов, утром и ночью — переменная облачность, днем и вечером — осадки. Морозов до минус 10 градусов в столичном регионе не ожидается.

Какая погода будет в Москве 28 апреля — 4 мая

Синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что в понедельник, 28 апреля, ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью в столице будут заморозки, минус 1–3 градуса, по области — от 0 до минус 5 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 10–12 градусов.

Следующие три дня, 29 апреля — 1 мая, будет преобладать облачная погода с редкими прояснениями, местами возможны небольшие дожди. Дневная температура установится в районе плюс 8–13 градусов. Ночных заморозков не ожидается, отметил Ильин.

Утром пятницы, 2 мая, снова возможны заморозки до минус 2 градусов, однако в Москве отрицательные значения не будут достигнуты, ожидается в районе плюс 1 градуса. Днем температура поднимется до плюс 10–12 градусов, осадков не предвидится.

Как отметил Ильин, в ночь на субботу, 3 мая, будет около плюс 4–6 градусов, днем в столице столбики термометров покажут плюс 13–15 градусов, в Подмосковье — плюс 11–16 градусов. Осадки пройдут днем и вечером в западных районах области, а ближе ко второй половине суток дождь доберется до столицы.

В воскресенье, 4 мая, днем переменная облачность, без осадков, сообщил синоптик. Днем — плюс 12–17 градусов, в Москве — плюс 13–15. Ночью — около плюс 5.

Какая погода в Санкт-Петербурге в воскресенье, 27 апреля

Михаил Леус сообщил, что в воскресенье, 27 апреля, Санкт-Петербург будет под влиянием гребня антициклона с запада.

«При переменной облачности в регионе осадков не ожидается, однако, несмотря на обилие солнца, температура останется заметно ниже климатической нормы», — отметил синоптик.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха составит плюс 5–7 градусов в Петербурге, плюс 3–8 — в Ленобласти. Ветер северо-западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы, заявил Леус.

По данным «Яндекс.Погоды», сегодня в Санкт-Петербурге плюс 2–5 градусов, утром ясно, днем и вечером переменная облачность, ночью осадки со снегом.

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