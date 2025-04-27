Сколько стоит жизнь генерала? Убийца Москалика во всем признался, детали

Фото: РИА Новости /ФСБ РФ

Задержанный сотрудниками ФСБ РФ агент украинских спецслужб Игнат Кузин

Игнат Кузин полностью признал обвинения в убийстве генерала ВС РФ Ярослава Москалика. Что он рассказал, сколько ему заплатили, какой срок ему грозит, какую память оставил Москалик?

В чем признался убийца генерала Москалика, сколько получил за убийство

СК РФ официально сообщил, что обвиняемый в убийстве замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Игнат Кузин полностью признал вину. Он подробно рассказал, как шла подготовка к теракту.

Кузин, уроженец Сумской области Украины, переехал в Россию в сентябре 2023 года по указанию куратора из СБУ. За убийство российского генерала куратор по имени Вадим обещал ему $18 000. Предполагается, однако, что гражданства Украины у него не было, но был вид на жительство.

В ноябре 2024 года Кузин арендовал квартиру в подъезде, где жил убитый. В течение трех месяцев он вел подготовку к теракту, вел наблюдение за передвижениями генерала, выяснял распорядок дня.

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По указанию куратора Кузин купил автомобиль Volkswagen Golf и припарковал его у подъезда. В марте 2025 года в тайнике на территории Балашихи он нашел компоненты СВУ, а также системы видеонаблюдения и связи, которые он установил в автомобиле. Так его куратор смог видеть происходящее у подъезда.

Чтобы обеспечить себе алиби, Кузин скрылся 23 апреля, за два дня до убийства. Он уехал в Турцию, где и был задержан. Подрыв СВУ осуществил куратор в тот момент, когда Москалик выходил из подъезда своего дома.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Какой срок грозит террористу, который взорвал генерала Москалика

Кузина обвиняют в теракте и незаконном обороте и изготовлении взрывчатых веществ.

«Главным следственным управлением СК России Игнату Кузину предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205, 222.1, 223.1 УК РФ», — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По совокупности деяний Игнату Кузину может грозить пожизненный срок.

Как поминают генерала Москалика

На месте гибели генерал-лейтенанта Ярослава Москалика на бульваре Нестерова в Балашихе возник стихийный мемориал, местные жители продолжают нести цветы. Также на месте появилась фотография замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Источники Telegram-канала INSIDER-T утверждают, что после убийства генерала в Кремле обсуждается вопрос об ужесточении контроля за украинскими гражданами, проживающими на территории России. Канал отмечает, что среди граждан Украины, которые якобы хотят воссоединиться с родными или бегут от зверств киевского режима, много агентов спецслужб, планирующих работать против России. Ослабить меры контроля можно будет только после завершения СВО, отмечают авторы.

«Такие жесткие меры нужны. Очень много граждан как-то попадают, просачиваются, и среди них агентура», — заявил один из инсайдеров.

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