Cоставлен список кандидатов на пост папы римского

Фото: Andreea Alexandru/ AP/TASS

Папа римский Франциск был погребен в Ватикане. Когда конклав кардиналов начнет выборы нового папы, какие основные партии в списке кандидатов, как они относятся к России?

Какие партии в католической церкви борются за понтификат

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что среди кандидатов на пост папы римского есть как хранители традиционных ценностей, так и реформисты.

«Вероятность [избрания] и того, и другого примерно одинаковая. В числе кандидатов как одной части ландшафта, так и другой есть представители и реформистского крыла католической церкви, ну а есть и представители консервативного, традиционного», — рассказал он, отвечая на вопрос журналистов, чего в Москве ждут от нового папы римского.

Telegram-канал «Наблюдатель» отмечает, что президент США Дональд Трамп считается сторонником консерваторов в Католической церкви.

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«Борьба за папский престол развернулась между условно либеральным крылом церкви, которое олицетворял Франциск, и консерваторами, чьи позиции ранее представлял Бенедикт XVI. Отдельная интрига заключается в национальности нового папы: станет ли им представитель Европы или выбор падет на кандидата из Азии или Африки, где католичество активно растет», — пишет Telegram-канал.

Фото: Stefano Spaziani/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как относятся к России главные кандидаты на пост главы католической церкви

Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов назвал «Регнум» двух основных кандидатов на понтификат.

«Фаворитов, на мой взгляд, двое: это глава церковной дипломатии и всей бюрократии кардинал Пьетро Паролин и кардинал Маттео Дзуппи, который в течение нескольких лет был посланником Франциска по миротворчеству в рамках украинского кризиса. Я обоих хорошо знаю — они не то чтобы пророссийские, но хорошо относятся к нашей стране. И были бы для нас оптимальными кандидатурами», — считает Севастьянов.

Он не верит, что Ватикан сейчас станет «экспериментировать» с национальностью и цветом кожи нового папы.

«Ставший сейчас очень популярным фильм „Конклав“ отображает идеологию избрания папы: в Ватикане пытаются понять запрос времени и под него подбирают кандидатуру. Например, Иоанн Павел II в свое время был ответом коммунистам. В данном случае нужен нейтральный, устраивающий всех кандидат, причем итальянец, — национальность сейчас имеет значение. А выходец из Африки или Азии будет отображать только идеологию Юга, поэтому, полагаю, у них нет шансов, вопреки прогнозам СМИ», — уверен глава Союза староверов.

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Пьетро Паролин

Когда в Ватикане начнутся выборы нового папы римского

С момента погребения в Ватикане начинается девятидневный траур. Святой Престол остается вакантным в течение 15–20 дней. За это время все католические кардиналы должны как можно быстрее прибыть в Рим. Тогда они входят в конклав, что в переводе с латыни означает «закрытый на ключ», и проводят там голосование, чтобы выбрать нового папу. Это произойдет примерно на День Победы.

«Пока никто не берется предсказывать, какие настроения будут преобладать среди кардиналов — либеральные или же консервативные, и каким путем пойдет католическая церковь», — пишут СМИ.

Для принятия решения 135 членов коллегии кардиналов соберутся в Сикстинской капелле. Право голоса имеют только те, кому еще нет 80 лет — таких немногим более половины от общего числа кардиналов. Франциск назначил 80% кардиналов (108 из 135), которые будут участвовать в голосовании. Конклав будет длиться столько, сколько потребуется кому-либо из кандидатов, чтобы набрать две трети голосов.

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Возможный преемник Франциска кардинал Пьетро Паролин Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Возможный преемник Франциска кардинал Пьетро Паролин Фото: CLAUDIO PERI /EPA Возможный преемник Франциска нидерландский кардинал Виллем Эйк Фото: CLAUDIO PERI /EPA Возможный преемник Франциска нидерландский кардинал Виллем Эйк Фото: Marco Ottico/Keystone Press Agency/Global Look Press Возможный преемник Франциска посланник папы по Украине кардинал Маттео Дзуппи Фото: Marco Ottico/Keystone Press Agency/Global Look Press Возможный преемник Франциска посланник папы по Украине кардинал Маттео Дзуппи Фото: Vatican Pool/Antonelli/Galazka/Global Look Press Возможный преемник Франциска архиепископ Киншасы в ДР Конго Фридолин Амбонго Безунгу Фото: Vatican Pool/Antonelli/Galazka/Global Look Press Возможный преемник Франциска архиепископ Киншасы в ДР Конго Фридолин Амбонго Безунгу Фото: Marco Iacobucci / Ipa-Agency.Net/Global Look Press Возможный преемник Франциска почетный митрополит Манилы (Филиппины) Луис Антонио Гоким Тагле Фото: Marco Iacobucci / Ipa-Agency.Net/Global Look Press Возможный преемник Франциска почетный митрополит Манилы (Филиппины) Луис Антонио Гоким Тагле Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press Возможный преемник Франциска английский кардинал Тимоти Рэдклифф Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press Возможный преемник Франциска английский кардинал Тимоти Рэдклифф Фото: Domenico Stinellis/ AP/TASS Возможный преемник Франциска апостольский нунций в США Кристоф Пьер Фото: Domenico Stinellis/ AP/TASS Возможный преемник Франциска апостольский нунций в США Кристоф Пьер Фото: MASSIMILIANO MIGLIORATO/CPP/Global Look Press Возможный преемник Франциска кардинал из Венгрии Петер Эрдё Фото: MASSIMILIANO MIGLIORATO/CPP/Global Look Press Возможный преемник Франциска кардинал из Венгрии Петер Эрдё Фото: Pierpaolo Scavuzzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Возможный преемник Франциска американский кардинал Реймонд Бёрк Фото: Pierpaolo Scavuzzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Возможный преемник Франциска американский кардинал Реймонд Бёрк Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press Возможный преемник Франциска мальтийский кардинал Марио Грек Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press Возможный преемник Франциска мальтийский кардинал Марио Грек

Кто в списке кандидатов в преемники Франциска I

Итальянские СМИ называют фаворитом на пост папы римского кардинала Паролина, итальянца по национальности и продолжателя либеральной политики Франциска I. 22 апреля букмекерское агентство Polymarket оценило его шансы на победу в 32%. В 23% букмекеры оценили вероятность избрания на престол Святого Петра филиппинского кардинала Луиса Антонио Гокима Тагле, церковного либерала, которого СМИ называют «азиатским папой Франциском». На третьем месте с результатом в 11% расположился кардинал Дзуппи (также итальянец).

В числе претендентов также называют:

конголезского кардинала из ордена капуцинов Амбонго Безунгу, который открыто выступил против решения Франциска разрешить священникам благословлять пары ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ);

нидерландского кардинала Виллема Эйка, консерватора, известного работами против эвтаназии и изменения генетики человека;

венгерского кардинала Петера Эрдо, который критиковал правительства стран Европы за режим бесконтрольной миграции;

американского кардинала Реймонда Бёрка, жесткого консерватора, который критиковал Франциска за допуск разведенных и вновь женившихся людей к причастию;

мальтийского кардинала Марио Грека, которого считают умеренным продолжателем либеральной политики Франциска.

CrisisMagazine утверждает, что новым папой римским может стать даже епископ-украинец родом из Тернополя. 45-летний Николай Бычок, епископ Мельбурнской епархии Украинской греко-католической церкви в Австралии, станет единственным украинцем, который примет участие в конклаве. Бычок — самый молодой кардинал; папа Франциск рукоположил его в декабре 2024 года.

После каждого голосования подсчитанные бюллетени сжигаются в печи Сикстинской капеллы. Когда из трубы пойдет не черный, а белый дым (цвет меняют специальным веществом), это значит, что провозглашено Habemus Papam, в переводе с латинского «У нас есть папа!».

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