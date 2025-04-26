Скорбящие Трампы и Зеленский в черной робе: кадры с похорон папы римского Похороны папы римского Франциска завершились в Ватикане

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский и первая леди Украины Елена Зеленская на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра

Похороны папы римского Франциска прошли в соборе Святого Петра в Ватикане. Проститься с понтификом на площадь Святого Петра пришло около 150 тысяч человек. Похоронили его в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Церемония прошла по канонам литургической книги Ватикана для папских похорон — Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. В прошлом году понтифик сам утвердил обновленное издание, изменив некоторые традиции, включая правила оформления гроба.

В завещании Франциск попросил, чтобы его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре, куда он часто приходил молиться во время своего служения. Он стал первым за столетия папой, который обретет покой за пределами Ватикана.

Гробница должна быть в земле, простая, без особых украшений и с единственной надписью: Франциск, — указал понтифик в своей последней воле.

Похороны прошли в три этапа: подготовка тела, прощание и захоронение. Церемония началась с пения хора Сикстинской капеллы. В завершение кардинал Джованни Баттиста Ре прочел последнюю молитву, после чего процессия перенесла гроб в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.

По данным службы печати Святого престола, в траурной церемонии приняли участие более 160 делегаций. Среди них — более 60 глав государств и правительств, а также руководство Евросоюза.

Россию представляла министр культуры Ольга Любимова. На церемонию также прибыли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой.

Фото с похорон папы римского Франциска — в фотогалерее NEWS.ru.