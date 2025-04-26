Похороны папы римского Франциска прошли в соборе Святого Петра в Ватикане. Проститься с понтификом на площадь Святого Петра пришло около 150 тысяч человек. Похоронили его в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.
Церемония прошла по канонам литургической книги Ватикана для папских похорон — Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. В прошлом году понтифик сам утвердил обновленное издание, изменив некоторые традиции, включая правила оформления гроба.
В завещании Франциск попросил, чтобы его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре, куда он часто приходил молиться во время своего служения. Он стал первым за столетия папой, который обретет покой за пределами Ватикана.
Гробница должна быть в земле, простая, без особых украшений и с единственной надписью: Франциск, — указал понтифик в своей последней воле.
Похороны прошли в три этапа: подготовка тела, прощание и захоронение. Церемония началась с пения хора Сикстинской капеллы. В завершение кардинал Джованни Баттиста Ре прочел последнюю молитву, после чего процессия перенесла гроб в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.
По данным службы печати Святого престола, в траурной церемонии приняли участие более 160 делегаций. Среди них — более 60 глав государств и правительств, а также руководство Евросоюза.
Россию представляла министр культуры Ольга Любимова. На церемонию также прибыли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой.
Фото с похорон папы римского Франциска — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: Global Look Press
Гроб папы покидает собор Святого Петра во время похорон на площади Святого Петра
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Закрытый гроб (справа) стоит на площади Святого Петра во время траурной мессы по покойному папе Франциску
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Верующие и гости присутствуют на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Кардиналы заняли свои места на площади Святого Петра перед началом траурной мессы по покойному папе Франциску
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Иосиф Абси, патриарх Антиохийский и всего Востока, Александрийский и Иерусалимский и глава Мелькитской греко-католической церкви
Фото: AP/ТАСС
Дональд Трамп (слева) и первая леди США Мелания на церемонии похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра
Фото: IMAGO/Markus Ulmer/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп (в центре) беседует с главой арабского государства
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Дональд Трамп (справа) и президент Финляндии Александр Стубб беседуют на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра
Фото: EPA/ТАСС
Эммануэль Макрон (слева) и президент США Дональд Трамп (справа) на церемонии похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра
Фото: EPA/ТАСС
Бывший президент США Джо Байден и его жена Джилл прибыли на траурную мессу папы Франциска на площади Святого Петра
Фото: EPA/ТАСС
Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда прибыли на траурную мессу папы Франциска на площади Святого Петра
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Кая Каллас, вице-президент Европейской комиссии, посещает траурную мессу по покойному папе Франциску на площади Святого Петра
Фото: AP/ТАСС
Владимир Зеленский (в центре слева) во время прибытия на церемонию похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра
Фото: AP/ТАСС
Эммануэль Макрон (в центре слева) и президент Украины Владимир Зеленский (в центре справа) на церемонии похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра
Фото: EPA/ТАСС
Урсула фон дер Ляйен (вторая слева), президент Франции Эммануэль Макрон (справа) во время прибытия на церемонию похорон
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой Эльке Бюденбендер, Олаф Шольц и Юлия Клёкнер, а также Анке Релингер (слева) на похоронах папы Франциска
Фото: AP/ТАСС
Кир Стармер (второй слева) с супругой Викторией во время прибытия на церемонию похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Виктор Орбан (справа), премьер-министр Венгрии, и его супруга Анико Леваи присутствуют на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра
Фото: AP/ТАСС
Франк-Вальтер Штайнмайер (на переднем плане второй справа) во время прибытия на церемонию похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра
Фото: AP/ТАСС
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) и первая леди Бразилии Розангела да Силва во время прибытия на церемонию похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра
Фото: AP/ТАСС
Принц Уэльский Уильям (второй справа) во время прибытия на церемонию похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Хавьер Милей (второй справа), президент Аргентины, присутствует на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Король Швеции Карл XVI Густав (справа) и королева Швеции Сильвия присутствуют на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Наследный принц Норвегии Хокон (в центре) и Метте-Марит, кронпринцесса Норвегии, присутствуют на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра
Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press
Гроб Папы Франциска переносят с площади Святого Петра в собор Святого Петра после заупокойной мессы по покойному Папе Франциску
Фото: Fabio Cimaglia / Z9a/Global Look Press
Люди собираются вдоль дороги, пока гроб покойного Папы Франциска перевозят из собора Святого Петра в базилику Санта-Мария-Маджоре
Фото: Fabio Cimaglia / Z9a/Global Look Press
Люди собираются вдоль дороги, пока гроб покойного Папы Франциска перевозят из собора Святого Петра в базилику Санта-Мария-Маджоре
Фото: AP/ТАСС
Люди собираются вдоль дороги, пока гроб покойного Папы Франциска перевозят из собора Святого Петра в базилику Санта-Мария-Маджоре