Похороны папы римского Франциска прошли в соборе Святого Петра в Ватикане. Проститься с понтификом на площадь Святого Петра пришло около 150 тысяч человек. Похоронили его в базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме.

Церемония прошла по канонам литургической книги Ватикана для папских похорон — Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. В прошлом году понтифик сам утвердил обновленное издание, изменив некоторые традиции, включая правила оформления гроба.

В завещании Франциск попросил, чтобы его похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре, куда он часто приходил молиться во время своего служения. Он стал первым за столетия папой, который обретет покой за пределами Ватикана.

Гробница должна быть в земле, простая, без особых украшений и с единственной надписью: Франциск, — указал понтифик в своей последней воле.

Похороны прошли в три этапа: подготовка тела, прощание и захоронение. Церемония началась с пения хора Сикстинской капеллы. В завершение кардинал Джованни Баттиста Ре прочел последнюю молитву, после чего процессия перенесла гроб в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.

По данным службы печати Святого престола, в траурной церемонии приняли участие более 160 делегаций. Среди них — более 60 глав государств и правительств, а также руководство Евросоюза.

Россию представляла министр культуры Ольга Любимова. На церемонию также прибыли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой. 

Фото с похорон папы римского Франциска — в фотогалерее NEWS.ru.

Гроб папы покидает собор Святого Петра во время похорон на площади Святого Петра

Фото: Global Look Press

Гроб папы покидает собор Святого Петра во время похорон на площади Святого Петра

Закрытый гроб (справа) стоит на площади Святого Петра во время траурной мессы по покойному папе Франциску

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Закрытый гроб (справа) стоит на площади Святого Петра во время траурной мессы по покойному папе Франциску

Похороны святейшего отца Франциска

Фото: IMAGO/Domenico Cippitelli /Live/Global Look Press

Похороны святейшего отца Франциска

Во время похорон папы на площади Святого Петра

Фото: Global Look Press

Во время похорон папы на площади Святого Петра

Верующие и гости присутствуют на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Верующие и гости присутствуют на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра

Кардиналы заняли свои места на площади Святого Петра перед началом траурной мессы по покойному папе Франциску

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Кардиналы заняли свои места на площади Святого Петра перед началом траурной мессы по покойному папе Франциску

Иосиф Абси, патриарх Антиохийский и всего Востока, Александрийский и Иерусалимский и глава Мелькитской греко-католической церкви

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Иосиф Абси, патриарх Антиохийский и всего Востока, Александрийский и Иерусалимский и глава Мелькитской греко-католической церкви

Дональд Трамп (слева) и первая леди США Мелания на церемонии похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Фото: AP/ТАСС

Дональд Трамп (слева) и первая леди США Мелания на церемонии похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Президент США Дональд Трамп (в центре) беседует с главой арабского государства

Фото: IMAGO/Markus Ulmer/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп (в центре) беседует с главой арабского государства

Дональд Трамп (справа) и президент Финляндии Александр Стубб беседуют на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Дональд Трамп (справа) и президент Финляндии Александр Стубб беседуют на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра

Эммануэль Макрон (слева) и президент США Дональд Трамп (справа) на церемонии похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Фото: EPA/ТАСС

Эммануэль Макрон (слева) и президент США Дональд Трамп (справа) на церемонии похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Бывший президент США Джо Байден и его жена Джилл прибыли на траурную мессу папы Франциска на площади Святого Петра

Фото: EPA/ТАСС

Бывший президент США Джо Байден и его жена Джилл прибыли на траурную мессу папы Франциска на площади Святого Петра

Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда прибыли на траурную мессу папы Франциска на площади Святого Петра

Фото: EPA/ТАСС

Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда прибыли на траурную мессу папы Франциска на площади Святого Петра

Кая Каллас, вице-президент Европейской комиссии, посещает траурную мессу по покойному папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Кая Каллас, вице-президент Европейской комиссии, посещает траурную мессу по покойному папе Франциску на площади Святого Петра

Владимир Зеленский (в центре слева) во время прибытия на церемонию похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Фото: AP/ТАСС

Владимир Зеленский (в центре слева) во время прибытия на церемонию похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Эммануэль Макрон (в центре слева) и президент Украины Владимир Зеленский (в центре справа) на церемонии похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Фото: AP/ТАСС

Эммануэль Макрон (в центре слева) и президент Украины Владимир Зеленский (в центре справа) на церемонии похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Урсула фон дер Ляйен (вторая слева), президент Франции Эммануэль Макрон (справа) во время прибытия на церемонию похорон

Фото: EPA/ТАСС

Урсула фон дер Ляйен (вторая слева), президент Франции Эммануэль Макрон (справа) во время прибытия на церемонию похорон

Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой Эльке Бюденбендер, Олаф Шольц и Юлия Клёкнер, а также Анке Релингер (слева) на похоронах папы Франциска

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой Эльке Бюденбендер, Олаф Шольц и Юлия Клёкнер, а также Анке Релингер (слева) на похоронах папы Франциска

Кир Стармер (второй слева) с супругой Викторией во время прибытия на церемонию похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Фото: AP/ТАСС

Кир Стармер (второй слева) с супругой Викторией во время прибытия на церемонию похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Виктор Орбан (справа), премьер-министр Венгрии, и его супруга Анико Леваи присутствуют на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Виктор Орбан (справа), премьер-министр Венгрии, и его супруга Анико Леваи присутствуют на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра

Франк-Вальтер Штайнмайер (на переднем плане второй справа) во время прибытия на церемонию похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Фото: AP/ТАСС

Франк-Вальтер Штайнмайер (на переднем плане второй справа) во время прибытия на церемонию похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) и первая леди Бразилии Розангела да Силва во время прибытия на церемонию похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Фото: AP/ТАСС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва (в центре) и первая леди Бразилии Розангела да Силва во время прибытия на церемонию похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Принц Уэльский Уильям (второй справа) во время прибытия на церемонию похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Фото: AP/ТАСС

Принц Уэльский Уильям (второй справа) во время прибытия на церемонию похорон 266-го папы римского Франциска на площади Святого Петра

Хавьер Милей (второй справа), президент Аргентины, присутствует на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Хавьер Милей (второй справа), президент Аргентины, присутствует на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра

Король Швеции Карл XVI Густав (справа) и королева Швеции Сильвия присутствуют на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Король Швеции Карл XVI Густав (справа) и королева Швеции Сильвия присутствуют на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра

Наследный принц Норвегии Хокон (в центре) и Метте-Марит, кронпринцесса Норвегии, присутствуют на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Наследный принц Норвегии Хокон (в центре) и Метте-Марит, кронпринцесса Норвегии, присутствуют на траурной мессе по покойному папе Франциску на площади Святого Петра

Заупокойная молитва о папе римском Франциске в соборе Святого Вита в Праге

Фото: EPA/ТАСС

Заупокойная молитва о папе римском Франциске в соборе Святого Вита в Праге

Главы государств и международных организаций на церемонии похорон

Фото: AP/ТАСС

Главы государств и международных организаций на церемонии похорон

Гроб Папы Франциска переносят с площади Святого Петра в собор Святого Петра после заупокойной мессы по покойному Папе Франциску

Фото: Oliver Weiken/dpa/Global Look Press

Гроб Папы Франциска переносят с площади Святого Петра в собор Святого Петра после заупокойной мессы по покойному Папе Франциску

Люди собираются вдоль дороги, пока гроб покойного Папы Франциска перевозят из собора Святого Петра в базилику Санта-Мария-Маджоре

Фото: Fabio Cimaglia / Z9a/Global Look Press

Люди собираются вдоль дороги, пока гроб покойного Папы Франциска перевозят из собора Святого Петра в базилику Санта-Мария-Маджоре

Люди собираются вдоль дороги, пока гроб покойного Папы Франциска перевозят из собора Святого Петра в базилику Санта-Мария-Маджоре

Фото: Fabio Cimaglia / Z9a/Global Look Press

Люди собираются вдоль дороги, пока гроб покойного Папы Франциска перевозят из собора Святого Петра в базилику Санта-Мария-Маджоре

Люди собираются вдоль дороги, пока гроб покойного Папы Франциска перевозят из собора Святого Петра в базилику Санта-Мария-Маджоре

Фото: AP/ТАСС

Люди собираются вдоль дороги, пока гроб покойного Папы Франциска перевозят из собора Святого Петра в базилику Санта-Мария-Маджоре

Гроб покойного Папы Франциска прибывает в базилику Санта-Мария-Маджоре

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Гроб покойного Папы Франциска прибывает в базилику Санта-Мария-Маджоре