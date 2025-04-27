Королевская семья Британии: новости 27 апреля, кому продали платье Леди Ди?

Фото: Herman Knippertz/ AP/TASS

Принцесса Диана

Принц Гарри и Меган Маркл устроили распродажу вещей, принадлежавших Леди Ди. Кому продали платье принцессы Дианы, при чем тут Зеленский, кто нарушил протокол на похоронах папы Франциска, что за срочная встреча прошла в Букингемском дворце?

Кому продали платье леди Дианы Спенсер

Источники, близкие к принцу Гарри и Меган Маркл, подтвердили, что легендарное платье леди Дианы Спенсер было продано членами королевской семьи. The Nation пишет, что новым владельцем стала Елена Зеленская, супруга президента Украины.

В Сети немедленно связали покупку «платья мести» и визит принца Гарри на Украину; якобы принц Сассекский договаривался о продаже платья своей матери или даже лично получил деньги — называют сумму в $2,9 млн.

Черное шелковое платье, созданное дизайнером Кристиной Стромболиан, принцесса Диана надела на бал в галерее Серпентин в 1994 году, за три года до гибели. Короткое открытое платье немедленно получило прозвище «платье мести», поскольку именно в тот день британские СМИ показали фильм о принце Чарльзе и миллионная публика узнала о его супружеской неверности. The Nation называет платье «глобальным символом эмансипации, независимости и уверенности вопреки давлению». Копия платья, которую Стромболиан сделала в 2010 году, хранится в Музее икон стиля в Ирландии.

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9 апреля, перед поездкой принца Гарри на Украину, журнал Vanity Fair сообщил о подготовке крупнейшей распродажи личных вещей, принадлежавших Леди Ди. Аукционный дом в Беверли-Хиллз планирует продать «с молотка» более 200 вещей, принадлежавших Диане Спенсер, а также некоторые вещи королевы-матери Елизаветы II. В Сети предположили, что принц Гарри и Меган Маркл оказались «на мели» и вынуждены распродавать вещи знаменитой Дианы.

Фото: Vernon Yuen /AP/TASS Платья принцессы Дианы на пресс-показе лотов аукциона «Элегантность принцессы Дианы и королевская коллекция»

Кто нарушил этикет на похоронах папы Франциска в Ватикане

Принц Уильям столкнулся с обвинениями в нарушении протокола на похоронах папы римского Франциска, которые прошли 26 апреля. Принц Уэльский представлял там своего отца, короля Карла III.

Пользователей Сети возмутило, что Уильям надел на похороны голубой брючный костюм, а не черную пару.

«Голубой костюм? Это неуважение. Точка», — пишут в Сети.

С такими же обвинениями столкнулся президент США Дональд Трамп: среди гостей на похоронах он резко выделялся голубым костюмом и галстуком, в то время как его жена Мелания и все окружающие (кроме принца Уильяма) пришли в черном.

«Он вечно пытается оказаться в центре внимания», — возмущаются пользователи в Twitter.

Журнал Hello! разъяснил: протокол допускает на похоронах темно-голубые, темно-серые и военно-морского цвета костюмы. С другой стороны, нарушение протокола допустили экс-президент США Джо Байден в голубом галстуке и президент Украины Владимир Зеленский: он пришел в черном, однако надел не костюм, а нечто вроде военного кителя.

Что за срочная встреча прошла в Букингемском дворце, что будет делать король Карл III

Журнал OK! пишет, что король Карл III и принц Уильям в субботу собрали срочную встречу в Букингемском дворце. К встрече, проходившей за закрытыми дверями, присоединились ключевые советники, адвокаты и специалисты по PR.

Темой встречи стала внезапная смерть Вирджинии Джуффре, которая в 2021 году обвинила младшего брата короля принца Эндрю в изнасиловании, которое произошло, когда она была еще несовершеннолетней. По сообщениям СМИ, Джуффре была найдена мертвой у себя дома в Австралии в субботу; она якобы покончила с собой. Ранее женщина оставляла записку, предупреждая, что не склонна к суициду. На встрече с участием Карла III и принца Уильяма разрабатывалась стратегия реакции королевской семьи на эти новости.

Источник сообщил, что принца Эндрю на встречу не позвали.

«Они не хотят, чтобы Эндрю был рядом. Его считают токсичным. Все, во что он влезает, становится только хуже», — заявил источник OK!

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