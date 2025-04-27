Нарышкин оценил шансы консерваторов и реформистов на пост папы римского Нарышкин: среди кандидатов на пост папы римского есть консерваторы и реформисты

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Сергей Нарышкин

Среди потенциальных преемников папы римского Франциска представлены как сторонники реформ, так и приверженцы традиционных ценностей, заявил ТАСС директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. По его оценке, шансы у представителей обоих направлений примерно равны.

Я бы сказал, что вероятность и того, и другого примерно одинаковая. В числе кандидатов как одной части ландшафта, так и другой есть представители и реформистского крыла католической церкви, ну а есть и представители консервативного, традиционного, — отметил он.

266-й папа римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо), возглавлявший католическую церковь с 2013 года, скончался 21 апреля. Его похороны состоялись 26 апреля в соборе Святого Петра. Теоретически претендовать на пост могут 135 кардиналов, однако в Ватикане пока воздерживаются от объявления даты конклава — традиционных закрытых выборов нового папы.

Ранее стало известно, что умерший папа римский Франциск всегда считал «обочину общества» истинным местом церкви. В своем завещании понтифик распорядился, чтобы его похоронили в простом деревянном гробу без особых украшений в базилике Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана.