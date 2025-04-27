Стали известны детали завещания папы римского Economist: папа римский распорядился, чтобы его похоронили без атрибутов роскоши

Умерший папа римский Франциск всегда считал истинное место церкви — на обочине общества, пишет The Economist. В своем завещании он распорядился, чтобы его похоронили в простом деревянном гробу без особых украшений в базилике Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана.

Журналисты напомнили, что при жизни Франциск избегал «мирских атрибутов папства». В частности, он отказался переезжать в Апостольский дворец, предпочтя вместо этого жить в двухкомнатном номере в гостевом доме Ватикана. Кроме того, незадолго до своей смерти он потратил почти все оставшиеся у него деньги — около €200 тысяч — на покрытие ипотеки за макаронную фабрику, которая работает в тюрьме для несовершеннолетних в Риме.

Ранее сообщалось, что папу римского Франциска похоронили в церкви Богоматери Великой на Эсквилинском холме в Риме, как пожелал сам понтифик. Он стал первым папой за столетия, который обрел покой за пределами Ватикана. Гроб перевозили по городу в открытом папамобиле, и вдоль маршрута процессии собрались огромные толпы, чтобы отдать последние почести покойному понтифику.

В траурной церемонии приняли участие более 160 делегаций. Россию представляла министр культуры Ольга Любимова. На церемонию также прибыли президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва, президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой.