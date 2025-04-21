Не считал Месси Богом, дружил с Марадоной: за какой клуб болел папа римский

Фото: kolvenbach/Alamy Live News/legion-media.ru

Папа римский Франциск

Папа римский Франциск умер в Ватикане в возрасте 88 лет. Он был большим поклонником футбола. За какую команду болел понтифик, что коллекционировал и как познакомился с аргентинскими игроками Диего Марадоной и Лионелем Месси — в материале NEWS.ru.

За какую команду болел папа римский

Настоящее имя папы римского — Хорхе Марио Бергольо. Он родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе. Как и любой аргентинец, Бергольо любил футбол. Папа римский рассказывал, что в его детстве не всегда можно было достать кожаный мяч, поэтому его делали из тряпок. Бергольо отмечал, что не очень хорошо играл в футбол, поэтому часто его ставили на ворота.

Папа римский был болельщиком клуба «Сан-Лоренсо» из Буэнос-Айреса, который называли «Святые». С 1990 года до своей смерти он мог посмотреть игру любимой команды только вживую. После поражения сборной Аргентины от Германии в финале чемпионата мира Бергольо, занимавший в тот момент должность духовного директора Кордовской архиепископии, дал обет не смотреть телевизор.

В 2013 году он стал понтификом. Результаты матчей «Сан-Лоренсо» папе римскому сообщал швейцарский гвардеец, охранявший порядок в Ватикане.

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В 2014 году любимый клуб Франциска выиграл Кубок Либертадорес. Команда приехала с трофеем в Ватикан. Паломники дарили понтифику футболки «Сан-Лоренсо». В честь Франциска был назван стадион этой команды.

Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск и Диего Марадона

Как папа римский познакомился с Марадоной

В 2014 году Франциск познакомился с Марадоной. Встреча была приурочена к межрелигиозному матчу за мир на Олимпийском стадионе в Риме. Марадона подарил папе римскому футболку сборной Аргентины с № 10 и именем Франциск. Понтифик называл нападающего поэтом на поле.

«Великий чемпион, радовавший миллионы людей как в Аргентине, так и в Неаполе. При этом он был очень ранимым. Помню, как Аргентина выиграла чемпионат мира в 1986 году благодаря Марадоне. Я был во Франкфурте. Было трудное время — я изучал язык и собирал материал для диссертации. Только на следующий день узнал о победе Аргентины в матче с Германией. Было радостно, но я почувствовал одиночество, потому что не с кем было поделиться эмоциями от победы. Когда сообщили о смерти Марадоны, я помолился за него и послал семье четки со словами утешения», — вспоминал Франциск.

Какие подарки дарили друг другу папа римский и Месси

Впервые Франциск и Месси встретились в 2013 году. Ватикан принял игроков сборных Италии и Аргентины, у которых был товарищеский матч. Понтифику подарили футболки обеих сборных с автографами. На аргентинской майке с № 10 была нанесена фамилия Месси. До этого нападающий в знак большого уважения присылал Франциску футболку «Барселоны» с автографом.

В 2016 году папу римского спросили, кто лучше — Марадона, Пеле или Месси. Франциск назвал Лионеля, но отказался считать его футбольным Богом.

Фото: Gregorio Borgia/AP/TASS Папа римский Франциск

«Это святотатство. Не надо так говорить, я в это не верю. Когда люди называют Месси Богом, это всего лишь способ выразить восхищение. Но поклоняться следует лишь Господу. Месси хорош, но он все-таки не Бог», — сказал Франциск.

В октябре 2021 года в Ватикан с официальным визитом приехал премьер-министр Франции Жан Кастекс. Он подарил понтифику футболку ПСЖ с № 10 и фамилией Месси. Лионель расписался на майке. В январе 2022 года Месси передали ответный подарок — футболку команды «Атлетика Ватикана».

Какие футбольные майки коллекционировал папа римский

Франциск был коллекционером футбольных маек. Чаще всего к понтифику приезжали итальянские команды. Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Джанлуиджи Буффон подарил Франциску вратарский свитер. Футбольный менеджер Адриано Галлиани и дочь бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони Барбара вручили понтифику форму «Милана».

Экс-капитан «Интера» аргентинец Хавьер Дзанетти подарил папе римскому свою футболку. Понтифик также получил джерси и вымпел «Фиорентины» из рук бывшего нападающего сборной Италии Винченцо Монтеллы. В 2014 году владелец «Наполи» Аурелио Де Лаурентис подарил Франциску футболку неаполитанской команды. В коллекции понтифика также есть майка «Сампдории».

В 2021 году перед началом чемпионата Европы по футболу к папе римскому приехала сборная Италии. Напутствия Франциска помогли команде Роберто Манчини стать победителем турнира. Президент УЕФА Александр Чеферин подарил понтифику копию Кубка Европы. В 2022 году мать нападающего Криштиану Роналду Мария Долорес душ Сантуш Авейру вручила в Риме Франциску футболку сборной Португалии с фамилией футболиста.

Фото: Grzegorz Galazka/Keystone Press Agency/Global Look Press Мария Долорес душ Сантуш Вивейруш да Авейру, мать футболиста Криштиану Роналду, передает футболку сына папе римскому Франциску во время общей аудиенции в зале имени Павла VI

Во время визитов в Ватикан мировые лидеры дарили папе римскому футболки национальных сборных. У Франциска есть в коллекции майки команд Испании, Бразилии, Хорватии, Австралии и Германии. Игровые формы также дарили понтифику мюнхенская «Бавария», испанский «Вильярреал», бразильский «Шапекоэнсе» и английский «Сандерленд».

Как футбольный мир отреагировал на смерть папы римского

В связи со смертью папы римского итальянская Серия А перенесла все четыре сегодняшних матча. Соболезнования выразили представители «Сан-Лоренсо», а также испанских клубов «Реал» и «Барселона». Игры чемпионата Польши начнутся с минуты молчания. Память Франциска почтут во время церемонии вручения наград Laureus, которую называют спортивным «Оскаром».

Председатель Всемирного союза староверов и близкий друг понтифика Леонид Севастьянов заявил NEWS.ru, что похороны папы римского пройдут в базилике Санта-Марии-Маджоре в Риме. Он отметил, что Франциск умер, дождавшись Пасхи, что подчеркивает его святость и духовность.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью папы римского. По словам главы государства, понтифик способствовал развитию связей РПЦ и католической церкви.

«Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем», — заявил Путин.

Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск во время благословения «Мир тебе и благословение небесное» после пасхальной мессы на площади Святого Петра в Ватикане 20 апреля 2025 года Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск во время благословения «Мир тебе и благословение небесное» после пасхальной мессы на площади Святого Петра в Ватикане 20 апреля 2025 года Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск возглавляет святую мессу в честь Богоявления Господня в базилике Святого Петра в Ватикане. Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск возглавляет святую мессу в честь Богоявления Господня в базилике Святого Петра в Ватикане. Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Девочка с синдромом Дауна обнимает папу римского Франциска во время еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Девочка с синдромом Дауна обнимает папу римского Франциска во время еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск во время похорон почетного папы Бенедикта XVI на площади Святого Петра в Ватикане Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск во время похорон почетного папы Бенедикта XVI на площади Святого Петра в Ватикане Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск перед проведением своей еженедельной общей аудиенции в Зале Павла VI Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск перед проведением своей еженедельной общей аудиенции в Зале Павла VI Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск во время мессы в столице Кипра Никосии на главном футбольном стадионе перед тысячами католиков под открытым небом Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск во время мессы в столице Кипра Никосии на главном футбольном стадионе перед тысячами католиков под открытым небом Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press Момент общей аудиенции в Ватикане в Зале Павла VI во время встречи папы римского Франциска с группами паломников и верующих, прибывших из Италии и со всего мира Фото: Vatican Media/Keystone Press Agency/Global Look Press Момент общей аудиенции в Ватикане в Зале Павла VI во время встречи папы римского Франциска с группами паломников и верующих, прибывших из Италии и со всего мира Фото: Patricio Murphy/ZUMAPRESS/Global Look Press Хорхе Марио Бергольо в день избрания 13 марта 2013 года папой римским Франциском Фото: Patricio Murphy/ZUMAPRESS/Global Look Press Хорхе Марио Бергольо в день избрания 13 марта 2013 года папой римским Франциском Фото: Patricio Murphy/ZUMAPRESS/Global Look Press Хорхе Марио Бергольо в должности архиепископа Буэнос-Айреса. 2012 год Фото: Patricio Murphy/ZUMAPRESS/Global Look Press Хорхе Марио Бергольо в должности архиепископа Буэнос-Айреса. 2012 год Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа Франциск во время своей инаугурационной мессы в Ватикане 19 марта 2013 года Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа Франциск во время своей инаугурационной мессы в Ватикане 19 марта 2013 года Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск возглавляет мессу в Вербное воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск возглавляет мессу в Вербное воскресенье на площади Святого Петра в Ватикане. 2013 год Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск возглавляет мессу в честь Пресвятой Богородицы в базилике Святого Петра в Ватикане. 2015 год Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск возглавляет мессу в честь Пресвятой Богородицы в базилике Святого Петра в Ватикане. 2015 год Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск выступает с традиционным обращением к членам дипломатического корпуса в Зале Клементины в Ватикане Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск выступает с традиционным обращением к членам дипломатического корпуса в Зале Клементины в Ватикане Фото: John Jerome E. Ganzon/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа Римский Франциск во время визита на Филиппины Фото: John Jerome E. Ganzon/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа Римский Франциск во время визита на Филиппины Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа Римский Франциск во время своей общей аудиенции в Зале Павла VI в Ватикане Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа Римский Франциск во время своей общей аудиенции в Зале Павла VI в Ватикане Фото: Evandroinetti/Vaticanpool/Spazia/Global Look Press Папа римский Франциск во время покаянной литургии Фото: Evandroinetti/Vaticanpool/Spazia/Global Look Press Папа римский Франциск во время покаянной литургии Фото: Osservatorre Romano/Global Look Press Папа римский Франциск машет верующим с главного балкона базилики Святого Петра в Ватикане во время благословения Urbi et Orbi (что в переводе с латыни означает «Городу и миру») Фото: Osservatorre Romano/Global Look Press Папа римский Франциск машет верующим с главного балкона базилики Святого Петра в Ватикане во время благословения Urbi et Orbi (что в переводе с латыни означает «Городу и миру») Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press Папа римский Франциск и президент России Владимир Путин во время частной аудиенции в Ватикане Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press Папа римский Франциск и президент России Владимир Путин во время частной аудиенции в Ватикане Фото: Giuseppe Ciccia/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск приветствует верующих во время еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане Фото: Giuseppe Ciccia/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск приветствует верующих во время еженедельной общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск во время аудиенции у схоластов — участников «Матча за мир» в зале Павла VI в Ватикане Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press Папа римский Франциск во время аудиенции у схоластов — участников «Матча за мир» в зале Павла VI в Ватикане Фото: Evandroinetti/Vaticanpool/Spazia/Global Look Press Папа римский Франциск в базилике Святого Петра в Ватикане Фото: Evandroinetti/Vaticanpool/Spazia/Global Look Press Папа римский Франциск в базилике Святого Петра в Ватикане Фото: Massimo Valicchia/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск возглавляет торжественную пасхальную службу в базилике Святого Петра Фото: Massimo Valicchia/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск возглавляет торжественную пасхальную службу в базилике Святого Петра Фото: Massimo Valicchia/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане Фото: Massimo Valicchia/ZUMAPRESS/Global Look Press Папа римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане

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