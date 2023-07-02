В Ватикане не подготовили план по урегулированию конфликта на Украине Посланник папы римского Дзуппи: у Ватикана нет плана для начала переговоров по Украине

Фото: Sergey Vlasov, Russian Orthodox/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кардинал Маттео Дзуппи

У Ватикана нет собственного плана для начала переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, заявил в интервью газете il Resto del Carlino посланник папы римского по урегулированию на Украине кардинал Маттео Дзуппи, побывавший в Москве. За три дня он встретился в столице с патриархом Кириллом, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, помощником президента России Юрием Ушаковым, а также с католическим духовенством России.

Мирного плана и посредничества нет, есть большое стремление к тому, чтобы насилие прекратилось и можно было сохранить человеческие жизни, начиная с защиты самых маленьких, — заявил он.

5–6 июня Дзуппи побывал в Киеве в качестве папского посланника по урегулированию конфликта на Украине. В Ватикане охарактеризовали эту поездку как краткую, но насыщенную.

Ранее политолог Сергей Станкевич оценил встречу представителей Украины и России со специальными посланниками Ватикана как хороший знак. В то же время он отметил, что она не приведет к незамедлительному урегулированию украинского конфликта или к его прекращению. Станкевич подчеркнул, что сейчас главная задача Ватикана — создать благоприятную атмосферу для проведения переговоров и площадку для них.