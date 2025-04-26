Убийца генерала Москалика задержан: кто готовил террориста на самом деле?

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на генерала Ярослава Москалика. Что он рассказал, какую бомбу использовали для убийства офицера, кто его готовил к теракту на самом деле?

Кто взорвал генерала Москалика, что он рассказал

Официальный представитель СК России Светлана Петренко объявила, что задержан подозреваемый в совершении теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик.

Мужчина, имеющий вид на жительство на Украине, был схвачен в Турции и доставлен в Москву. Следователи работают с задержанным. Было опубликовано видео допроса.

«Я, Кузин Игнат Витальевич, 1983 года рождения, был завербован украинскими спецслужбами, куратором Вадимом, в Киевской области в 2023 году в апреле месяце. В сентябре того года я по его указанию уехал в Москву. В ноябре 2024 года я заселился по его указанию [в квартиру], которую оплачивал непосредственно он. В феврале 2025 года я купил автомобиль Volkswagen, также по его указаниям. По его координатам в конце февраля 2025 года я нашел тайник и забрал оттуда видеокамеру и бомбу, которую я установил на автомобиль. Взрыв был непосредственно произведен куратором Вадимом», — рассказал задержанный в ходе допроса.

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Военкор Александр Коц отметил, что Кузин смог попасть в Россию незадолго до введения сплошных проверок въезжающих.

«То есть осенью 2023 году мужчина умудрился из Украины попасть в Россию. За месяц до ужесточения пропускной системы, когда заработал фильтр в Шереметьево. А за генералом, получается, следил почти полгода», — отметил Коц в своем Telegram-канале.

Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе

Блогер и политик Олег Царев отметил роль Турции в аресте подозреваемого.

«Туркам есть за что сказать спасибо. Второго диверсанта поймали. Первым был подозреваемый в подрыве машины сотрудника ГРУ Андрея Торгашова в июле 2024 года», — напомнил Царев.

В эту страну незадолго до теракта в марте 2024 года ездили двое из четырех исполнителей теракта в «Крокусе». В марте 2024 в Стамбуле задержали пятерых их соучастников.

Какой бомбой был убит генерал Москалик

ФСБ показала снимки компонентов бомбы, которую агент украинских спецслужб Игнат Кузин использовал для подрыва. Взрывное устройство было изготовлено из тротиловых шашек, а также болтов и гвоздей, использовавшихся в качестве поражающих элементов.

Специалисты ФСБ также удалось найти ноутбук, с помощью которого за Москаликом следили из автомобиля, и мобильный телефон.

В Госдуме призвали усилить охрану высокопоставленных российских военных после гибели в Балашихе генерала Москалика. Первый зампредседателя комитета ГД по обороне Алексей Журавлев в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что украинские спецслужбы постоянно ищут бреши в безопасности на территории РФ.

Фото: Стрингер/NEWS.ru На месте взрыва в Балашихе

«Снова следует поднять вопрос о надлежащей охране наших высокопоставленных военных. Это ведь уже не первый раз, когда украинским спецслужбам удается теракт, значит, есть бреши в безопасности, которыми они успешно пользуются, их следует немедленно закрывать, не давая врагу ни единого шанса», — подчеркнул Журавлев.

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