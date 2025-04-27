Составлен список артистов, которые отказались бесплатно петь в День Победы

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Юрий Лоза

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в День Победы расходы за передвижение и комфорт артистов должны взять на себя представители власти, но выступления должны быть бесплатными. Кто из артистов отказался петь бесплатно в День Победы?

Что Останина сказала о бесплатных выступлениях 9 Мая

Останина напомнила, что в годы Великой Отечественной войны артисты выступали перед фронтовиками бесплатно.

«Нет цены нравственной категории под названием „патриотизм“. Я не могу себе представить, чтобы в годы Великой Отечественной войны артисты ехали и с бойцов деньги собирали. Они испытывали счастье просто от того, что смогли вдохновить этих ребят», — подчеркнула Останина.

Она раскритиковала певцов и чиновников, которые соглашаются тратить на концерты крупные бюджетные средства.

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«Начинать надо с чиновников, и горячие головы эти остудить. Бюджетные деньги должны быть под контролем. <…> Есть какой-то предел. Олег Газманов за 40 минут получает десятки миллионов рублей», — отметила депутат.

Она предложила артистам в честь 9 Мая выступить бесплатно и уделить больше внимания ветеранам.

«Все, что делается к великому празднику, должно делаться от души и благотворительно», — заключила она.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru Нина Останина

Кто из артистов отказался бесплатно выступать в День Победы

Юрий Лоза заявил, что категорически против бесплатных концертов 9 Мая. Музыкант не понимает, почему артисты должны выступать бесплатно, если государство выделяет бюджет.

«Когда мне говорят, что надо работать бесплатно, я отвечаю: „Ребят, ну почему мы собираем на больных детей и на СВО, если такие деньги платят футболистам?“ Я думаю, что все должно быть логично», — заявил исполнитель.

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, артист на сцене выполняет свою работу, поэтому призывы выступать безвозмездно возмутительны.

«Подобного рода заявления дискредитируют депутата. Меня это очень возмущает! Артисты дают достаточное количество благотворительных концертов. Если я начну перечислять, всем будет стыдно. Вопрос заключается в том, что это работа. У людей целые коллективы, кто их будет кормить, кто им будет платить зарплаты? Что вы докопались до артистов, чего вы хотите? Зачем сеять рознь внутри? Кто торгует патриотизмом? Все живут в этой стране, зарабатывают, кормят свои семьи. Это работа, почему работу обесценивают? Вообще можно индустрию закрыть… А люди, которые настраивают оборудование, сцену… Они за что должны работать? Артисты почему-то крайними оказались», — объяснил он.

Певица Лолита Милявская заявила, что артисты в Москве бесплатно работают 9 Мая, однако не всегда концерт можно устроить без финансовых вложений. Так, выступление за пределами столицы означает траты, связанные с его организацией.

«Если говорить о выездных концертах, то тут точно нужно финансирование, связанное с доставкой артистов, аппаратуры, сценического пространства. И кормить обязательно три раза в день», — подчеркнула Лолита.

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев заявил, что не согласен с мнением Останиной.

«Таксисты не работают бесплатно, врачи не работают бесплатно, и Нина Останина не отдает свою зарплату нуждающимся. Профессия музыканта самая сложная. Чтобы стать востребованным, нужно окончить музыкальную школу, училище и консерваторию. Эта женщина немного не понимает, о чем она говорит. „Отобрать и поделить“ — мы уже проходили такое в нашей истории», — отметил он.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Сергей Мазаев

По его словам, большинство артистов не зарабатывают заоблачных гонораров.

«Артисты и музыканты — это высшее достижение нашего общества. Это самые любимые люди, которые пожертвовали собой. Только один из ста может стать популярным. Люди жизнь на это положили. У нас единицы зарабатывают миллионы. Большинство исполнителей таких денег не видят», — заключил Мазаев.

Какие артисты согласились бесплатно выступить 9 Мая

Директор Григория Лепса заявил, что певец подчинится решению властей, если инициатива будет принята. Однако он выразил сожаление, что от мнения исполнителей мало что зависит.

«Нас никто не спрашивает... Поэтому абсолютно без разницы. Как сделают — будем подчиняться», — сказал Максим Урюпин.

Певица Вика Цыганова отметила, что поет на подобных концертах и для военных в зоне СВО бесплатно, а своим музыкантам платит зарплату «из собственного кармана».

«Я всегда работаю благотворительно: и на фронте, и в госпиталях, и тем более на таких концертах. Когда идет война, можно Родину и поддержать». Своих коллег, которые работают только за деньги, Цыганова обвинила в дискредитации Дня Победы.

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