В Госдуме заступились за 30-летних мужчин без семьи Депутат Останина обвинила правительство в обилии 30-летних мужчин без семьи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчины среднего возраста откладывают создание семьи из-за отсутствия жилья, гарантированной работы и достойной зарплаты, заявила в беседе с порталом «Страсти» председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Она ответила депутату Татьяне Буцкой, назвавшей одиноких 30-летних россиян худшими и самыми ненадежными работниками. По мнению Останиной, в этом вопросе стоит задуматься о роли правительства.

А может, все-таки задуматься о роли власти в том, что современная молодежь откладывает и время вступления в брак, и рождение детей по той простой причине, что государство, по сути дела, отказалось от того, чтобы обеспечить современной молодежи базовые потребности для создания молодой семьи, — сказала она.

Останина также раскритиковала госпрограмму «Молодая семья». По ее словам, сегодня на очереди по ней стоит 131 тысяча семей. При этом после 35 лет участники программы уже не могут оформить выплаты на приобретение собственной квартиры.

Чтобы решить данный вопрос, депутат предложила предоставлять молодым семьям социальное или арендное жилье. Как считает Останина, при таких гарантиях люди будут жениться не в 30 лет, а сразу после окончания учебы.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили дарить супругам акции крупных сырьевых компаний, находящихся в собственности России. Согласно инициативе, поощрения будут предусмотрены на празднование пяти, 10, 20, 50 и 60 лет брака.