Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 апреля, фото и видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1*

Панда Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова продолжает делиться кадрами из жизни панды Катюши и ее родителей Диндин и Жуи. Что нового в жизни самых популярных животных Москвы 27 апреля, какие последние новости?

Последние новости о панде Катюше 27 апреля

Утром 27 апреля Акулова выложила фото панды на дереве.

«Поднять подняли, а разбудить забыли», — подписала фото директор зоопарка.

Поклонники медвежьего семейства в комментариях не смогли определить, чье фото выложила Акулова. Одни предположили, что на фото уставшая Катюша, которая кажется сонной из-за перемены места жительства. В среду их расселили с матерью Диндин, поскольку старшая панда начала демонстрировать территориальную агрессию.

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«Катюша пока не может перестроить режим без Диндин. Скучает девочка», — пишут в комментариях.

Однако другие пользователи указали, что между пандами «родственность» только до определенного возраста.

«У Катюши с Диней нет понятия мама — доча. И не было. Было: мать — потомство. Они уже СОПЕРНИЦЫ. Хватит уже околесицу нести, еще внучек, правнучек, бабушек-прабабушек впишите», — пишет один из пользователей.

Другие указали, что на момент публикации Катюша спала во внутреннем вольере, а на прогулку вышел Жуи.

«Привяжите бантик Катюше, чтобы мы не гадали», — указала в комментариях Надежда.

Чуть ранее Акулова выложила фото, как панда спускается на прогулку. В этом случае у пандовых фанатов не возникло сомнений, кто перед ними упражняется.

«С добрым утром! Я уже спускаюсь», — подписала фото Акулова.

«Лучик солнышка с утра. Вот так получается, что панды заряжают энергией на весь день», «С добрым утром! Надеюсь, ты не споткнешься о свои планы!», «Катюша уже бежит к киперу дяде Игорю за пандакейками, морковью и другой вкуснотищей!» — пишут поклонники.

Ранее Акулова опубликовала видео, как Катюша лениво переваливается на лежанке.

«А есть и плюсик в жизни без взрослых — никто теперь не будит рано по утрам», — прокомментировала директор зоопарка.

Такую точку зрения поддержали читатели Акуловой.

«Хочу — пряники ем, хочу — халву. Хочу — на правом боку лежу, хочу — на левом, хочу — вниз головой повишу. А поактивничаю — дядя Игорь вкусняшку принесет», — комментируют пользователи Telegram.

«Сладкая пухляшка-очаровашка теперь сама себе режиссер. Любимые неповторимые ушки», — умиляются поклонники панды Катюши.

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