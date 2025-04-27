Почему Москва стала городом-героем: факты, которые вы могли не знать

Фото: Олег Кнорринг /РИА Новости

Оборона Москвы. Советские зенитчики на крыше гостиницы «Москва»

Звание города-героя — высшая степень отличия за подвиги и стойкость во время Великой Отечественной войны. Его удостаивались города, на чью долю выпала героическая оборона от фашистов. Почему Москва стала городом-героем, какие факты надо знать — рассказывает NEWS.ru.

Нацисты хотели Москву взять «Тайфуном»

Враг в 25 километрах от Кремля. Из окон домов видно зарево артиллерийских залпов. Ночью бомбежки, от которых спасаются в метро, ставшем гигантским убежищем. Москва наполовину опустела. Те, кто остался, копают противотанковые рвы и строят укрепления. Витрины магазинов заложены мешками с песком. Большинство правительственных учреждений эвакуировано.

30 сентября 1941 года началась операция «Тайфун» — так гитлеровцы назвали наступление на столицу СССР. Немецкое командование рассчитывало захватить ее до наступления серьезных холодов. Однако эти планы были сорваны героической обороной города.

Для захвата Москвы немецкое командование усилило группу армий «Центр»: к концу сентября 1941-го в ее состав входили один миллион 800 тысяч солдат и офицеров, 1700 танков, полторы тысячи самолетов.

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Фото: РИА Новости Солдаты фашистской армии сдаются в плен

Советские войска на московском направлении по количеству солдат и бронетехники уступали немцам в полтора-два раза.

16 октября стал самым страшным днем в жизни прифронтовой столицы — в городе началась паника. Толпы людей кинулись на вокзалы, междугородние автобусы брали штурмом, выезды из столицы оказались забиты личными и служебными автомобилями. В этот день единственный раз за всю историю закрылось московское метро — его готовили к взрыву на случай падения города.

Но панике поддались далеко не все: рабочие заводов останавливали машины собственного начальства и требовали от директоров и парторгов оставаться на местах. Милиция быстро поставила кордоны на выездах из столицы и разворачивала всех должностных лиц, не имевших предписаний на эвакуацию. Пропускали лишь рядовых граждан. 19 октября в Москве было введено осадное положение.

Как разрушили расчеты Гитлера на блицкриг

Столица превратилась в один большой укрепленный район. На улицах возводили баррикады, в домах оборудовали огневые точки. В московских парках и на бульварах устанавливали противотанковые ежи, рыли рвы и траншеи. В строительстве оборонительных сооружений участвовало более 600 тысяч человек — все оставшееся в городе население, кроме совсем маленьких детей и немощных стариков. Люди работали без выходных, часто под бомбежками.

С началом операции «Тайфун» немецкие бомбардировщики стали регулярно проводить массовые налеты на город. Всего за время Битвы за Москву было совершено 122 бомбардировки. Однако до города смог долететь лишь каждый десятый из них. Остальные были сбиты советскими летчиками и зенитчиками или были вынуждены повернуть обратно, не добравшись до цели.

Фото: Анатолий Гаранин /РИА Новости

7 ноября на Красной площади прошел парад в честь годовщины Октябрьской революции, имевший огромное моральное значение. Он воодушевил всех советских людей, а нацистов привел в бешенство. И хоть войска прямо с Красной площади шли на фронт, парад показал, что у Красной армии есть резервы и силы для продолжения борьбы.

Пока советские солдаты на фронте ежедневно совершали подвиг, сдерживая нацистов, отступали, но не допускали прорывов врага, Москва работала как гигантский транспортный узел. Два десятка свежих и полностью укомплектованных дивизий из Сибири были стянуты на позиции севернее и южнее города. Прибыли и другие подразделения для резерва, и маршевое пополнение для фронта.

5 декабря войска перешли в контрнаступление. Через три дня после начала наступления Красной армии под Москвой Гитлер был вынужден подписать директиву о переходе немецких войск к обороне на всём советско-германском фронте. Контрнаступление набирало мощь как лавина, пройдя от нынешних Тверской до Курской областей. Нацистов отбросили от Москвы на расстояние от 100 до 250 километров. Поражение было настолько болезненным для Гитлера, что ещё до конца 1941-го сразу были отправлены в отставку сразу несколько генералов. Победа под Москвой определила ход войны.

С учетом массового героизма советских людей, проявленного при защите столицы, указом от 8 мая 1965 года Москве было присвоено почётное звание города-героя.

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