Обещание Путину, прорыв под Харьковом: новости СВО на вечер 27 апреля

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

ВС РФ в зоне СВО

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска вышли на ближние подступы к населенному пункту Дорошовка в Харьковской области. По его словам, это вынудило командование Вооруженных сил Украины срочно перебрасывать дополнительные силы для удержания позиций. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Марочко также подчеркнул, что одновременно продолжаются интенсивные бои в районе села Западного. В то же время военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что подразделения ВС РФ восстановили ранее утраченные позиции на Часовоярском направлении и закрепились в населенном пункте Шевченко. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 27 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Путину пообещали уничтожить последние группы ВСУ на Курщине

Врио командира 810-й бригады морской пехоты ЧФ доложил президенту Владимиру Путину, что последние группы ВСУ уничтожаются ВС РФ в Курской области. 26 апреля российская армия освободила последний населенный пункт в Курской области — село Горналь. Таким образом, операция по освобождению региона от ВСУ полностью завершена.

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Герой России военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области. По его словам, противник практически уничтожен. Потерянную ВСУ технику восполняют, но запасы Запада не безграничны, подчеркнул Поддубный. Он добавил, что провал войск противника на территории России был неизбежен.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

При этом военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что взятие Покровска является одной из главных задач российской армии после освобождения Курской области. Он подчеркнул, что это важнейший пункт для ВСУ, который открывает путь к направлению Славянск — Краматорск.

По его мнению, не менее важным сейчас является и создание зоны безопасности на границе с Сумской областью. Военэксперт добавил, что город Сумы находится недалеко от позиций российской армии и поэтому враг будет пытаться перебрасывать туда свои резервы.

Медведев призвал стереть «нацистскую мразь» с лица земли после освобождения Курской области

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Вооруженные силы РФ после освобождения Курской области продолжают громить ВСУ на других направлениях. По его словам, российские войска должны стереть «нацистскую мразь» с лица земли.

Медведев обратил внимание, что Курская область была освобождена в Светлую пасхальную неделю. Кроме того, как указал политик, это произошло накануне 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Российские военные поразили украинские склады с ракетами для HIMARS

Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли удары по складам боеприпасов Вооруженных сил Украины, в том числе с американскими ракетами для систем HIMARS. Также поражена инфраструктура военных аэродромов, сборочные цеха беспилотников и пункты временной дислокации украинских формирований.

Кроме того, ВС России успешно уничтожили управляемую авиационную бомбу JDAM, две зенитные управляемые ракеты, предназначенные для комплекса С-200, а также 124 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press ВС РФ в зоне СВО

Пленный украинец напал на российского военного

Украинский солдат напал на российского военнослужащего, пишет «Российская газета». Противник решил сдаться в плен, но в какой-то момент бросился на россиянина, пытаясь схватить его оружие.

Сослуживец российского бойца, который находился рядом, быстро среагировал и таким образом спас его. Где были сделаны кадры, не сообщается. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

ВСУ провалили производство одного вида дронов

Генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что ВСУ не смогли наладить производство дронов с оптоволоконной связью. По его словам, противник сделал заведомо проигрышную ставку на гаражную сборку аппаратов.

Он указал, что такой формат производства приемлем, если речь идет об аппаратах на радиоуправлении. Но в вопросе оптоволокна требуется промышленное качество и промышленные допуски для организации процесса производства и самой технологии, иначе происходит то, что сейчас и наблюдается, — обрыв кабелей, подчеркнул Чадаев.

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