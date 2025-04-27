ВС России восстановили позиции на Часовоярском направлении ВС РФ восстановили позиции и закрепились в Шевченко на Часовоярском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Подразделения Вооруженных сил России восстановили ранее утраченные позиции на Часовоярском направлении и закрепились в населенном пункте Шевченко, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Оперативная обстановка в районе, по словам военкора, остается сложной. В частности, отмечается интенсивная активность авиации и дронов Вооруженных сил Украины.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко объяснил, зачем ВСУ усиливают контроль над Часовым Яром. По мнению специалиста, это необходимо для поддержания репутации на переговорах.

Кроме того, Марочко отметил, что российские войска подошли к Дорошовке в Харьковской области. В результате ВСУ пришлось срочно перебрасывать силы для удержания позиций. В то же время в районе села Западное продолжаются интенсивные бои: украинские военные регулярно усиливают свои позиции и пытаются стабилизировать фронт.

До этого первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, как Северная Корея поддержала Россию в освобождении Курской области. По его словам, КНДР выполнила условия договора о взаимопомощи, активно участвуя в боевых операциях: их подвиг должен стать сигналом против неонацизма. Также Водолацкий отметил мужество российских бойцов и добровольцев, включая бригаду «Ветераны» и 11-ю гвардейскую десантную бригаду.